PREFEITO JACKSON DANTAS COBRA AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DA RN-288 AO DER

Nesta segunda-feira (10) o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, esteve em audiência na sede do Departamento de Estradas de Rodagens do Rio Grande do Norte (DER-RN), em Natal, em busca de solução para o problema da drenagem de águas pluviais no trecho urbano da RN-288.





“As bueiras em questão nas imediações de Pedro de Modesto, do Posto Domingos e da Creche Modelo já não atendem mais o escoamento da água das chuvas uma vez que estas bueiras datam de 1985, época em que a RN-288 foi construída”, explicou Jackson Dantas para a diretora geral do Departamento, Natécia Nunes, mostrando que, após 40 anos, o município quadruplicou sua área territorial urbana.





Ainda de acordo com o gestor, a população de São José do Seridó espera sensibilidade não só do DER-RN, mas do Governo do Estado e da governadora Fátima Bezerra, pois os são-josé-seriroenses que residem nas margens da RN-288 passam por sérias dificuldades em períodos de chuvas não só com a questão de alagamento, mas também com os esgotos que retornam para dentro de suas residências.





“Esta situação tira a paz de todos uma vez que ficamos de mãos atadas já que a obra só pode ser feita pelo Departamento de Estradas de Rodagens”, frisou Dantas, destacando a esperança para solução deste problema uma vez que a RN-288 será totalmente reformada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte.