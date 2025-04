Governo do Estado integra programação da 3ª Agro Barra Rural — Governo da Paraíba

O município de Barra de Santana, localizado no Cariri paraibano, sedia a 3ª Agro Barra Rural, nesta sexta-feira, dia 11, e sábado, dia 12. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca (Sedap-PB), e é realizado pela Prefeitura Municipal.

A 3ª Agro Barra Rural integra o calendário de eventos agropecuários e da pesca da Paraíba, que contará, esta ano, com cerca de 50 feiras e exposições. O secretário do Desenvolvimento de Estado da Agricultura e da Pesca, Joaquim Hugo, ressalta que “apoiar a realização dos eventos do setor agropecuário e da pesca é uma das nossas prioridades este ano, porque as feiras e exposições são vitrines para os produtores rurais. Elas possibilitam negócios, movimentam a economia e geram renda para as famílias”.

Na programação desta sexta-feira pela manhã terá o início do torneio leiteiro, a abertura do 2º Festival de Arte Cultura, dos estandes e da Exposição Reptéis da Caatinga, apresentação de quadrilha junina, entre outras atividades. No sábado, será realizada a exposição de animais, concursos culturais e realização da Ciranda de Serviços.

Durante a 3ª Agro Barra Rural, a Sedap-PB vai promover, a partir das 16h, no sábado, no auditório da Prefeitura Municipal, a palestra “Mulheres no Agro: Protagonismo, Desafios e Conquistas”. As palestrantes serão a assessora de Gabinete da Sedap-PB, Márcia Dornelles, que falará sobre as conquistas das mulheres ao longo da história; e a secretária de Desenvolvimento Humano e Social de Barra de Santana, Antônia Gomes, que abordará as políticas públicas para as mulheres.

Na parte cultural, a 3ª Agro Barra Rural terá várias apresentações musicais como shows no período noturno do poeta Nonato Neto, nesta sexta-feira, e das bandas Capim com Mel e Espora de Ouro, no sábado.



Além do Governo do Estado, através da Sedap-PB, a 3ª Agro Barra Rural tem o apoio da Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appaco), do Sebrae-PB, do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural na Paraíba (Senar-PB) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Faculdade Rebouças.