Pelicans x 76ers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (24/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Pelicans x 76ers hoje, HOJE (24) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

New Orleans Pelicans x 76ers em Jogo Crucial da NBA

O jogo entre New Orleans Pelicans e Philadelphia 76ers, que ocorrerá no Smoothie King Center, em New Orleans, no dia 25 de março de 2025, promete ser um confronto de grande importância para ambas as equipes. O Pelicans, com um recorde de 19 vitórias e 52 derrotas, busca se recuperar e surpreender os 76ers, que estão com 23 vitórias e 47 derrotas na temporada.

Este jogo faz parte da fase regular da NBA e é crucial para as duas equipes, que buscam melhorar suas posições na classificação. Os Pelicans, com uma sequência de 12 derrotas nas últimas 14 partidas, enfrentam dificuldades para se manter competitivos, mas a esperança de um bom desempenho em casa é um fator motivador.

O jogador Quentin Grimes, do Pelicans, é destaque após uma performance impressionante no jogo anterior, com 25 pontos, 2 rebotes e 10 assistências. Enquanto isso, o Philadelphia 76ers ainda busca melhorar seu desempenho em partidas fora de casa, e jogadores como Joel Embiid e James Harden poderão ser determinantes no resultado da partida.

O histórico recente entre as equipes mostra uma vantagem para o Philadelphia 76ers, que venceu 5 dos últimos 10 confrontos diretos, o que torna o jogo ainda mais imprevisível. Para os fãs de basquete, este promete ser um confronto intenso, com ambos os times buscando reverter suas campanhas e almejar uma posição melhor na tabela.

O jogo será transmitido ao vivo pelo NBA League Pass, permitindo aos fãs acompanhar cada momento da partida. Se você é fã da NBA, não perca essa oportunidade de ver esse duelo emocionante e cheio de expectativa entre Pelicans e 76ers.