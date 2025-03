Pesquisa do Procon-JP para combustíveis registra o menor preço da gasolina em R$ 6,14

O menor preço da gasolina está sendo praticado a R$ 6,14 (Elesbão – Água Fria) para pagamento à vista, dois centavos mais barato que o registrado na semana passada pelo Procon-JP. A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor registra, ainda, que o maior preço continua em R$ 6,290 (13 postos). A variação está em 2,4%, a diferença em R$ 0,15 e a média em R$ 6,267. Consulte a tabela completa no link.

Desde o início do mês de fevereiro, quando do aumento do ICMS sobre os combustíveis que resultou em um acréscimo de R$ 0,10 por litro na gasolina e R$ 0,06 por litro no diesel para o consumidor, que o Procon-JP vem fiscalizando os preços praticados nas bombas, com notificação de alerta para todos os postos sobre as penalidades previstas na legislação para aumento considerado abusivo.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Junior Pires, comenta que “a redução gradativa nos preços dos combustíveis, notadamente no da gasolina, é consequência do trabalho de fiscalização da Secretaria e do diálogo com os empresários, através do Sindipetro, quando, em reunião na sede do Procon-JP, expusemos os problemas causados pelos aumentos fora de hora e o reflexo na sociedade. Vamos continuar de olho para que não volte a ocorrer aumento considerado abusivo e fora dos índices oficiais”.

Gasolina aditivada – O levantamento do Procon-JP, que foi realizado em 111 postos que estavam em atividade nesta quarta-feira (19), mostra que para pagamento no cartão, a gasolina comum está com preços entre R$ 6,280 e R$ 6,390. Quanto à aditivada, o produto oscila entre R$ 6,260 (Auto Posto Valentina) e R$ 6,640 (JR – Manaíra).

Álcool – O preço do álcool se manteve o mesmo da pesquisa anterior nas duas pontas; R$ 4,420 (Ferrari – Centro) e R$ 4,840 (Verão – Torre). O etanol traz diferença de R$ 0,42, média de R$ 4,663 e variação de 9,5%.

S10 – Já o diesel S10 manteve o mesmo menor preço da semana passada, R$ 6,09 (Setta – Alto do Mateus), mas o maior caiu de R$ 6,98 para R$ 6,59 (D&D – Bairro dos Estados, Select – Tambaú e FX – Bessa). A variação está em 8,2%, a diferença em R$ 0,50 e a média em R$ 6,335.

Diesel comum – Outro combustível que manteve o mesmo preço nas duas pontas em relação ao levantamento do Procon-JP do último dia 12 é o diesel comum: R$ 5,99 (Independência – Tambiá e Expressão – Torre) e R$ 6,39 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial e FX – Bessa). A diferença está registrada em R$ 0,40, a variação em 6,7% e a média em R$ 6,274.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também registra o mesmo preço nas duas pontas em relação à pesquisa anterior e está oscilando entre R$ 4,99 (12 postos) e R$ 5,09 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial). A diferença permanece em R$ 0,10, a variação em 2% e a média em R$ 4,998.