Servidores do Instituto Cândida Vargas participam de capacitação sobre brigada de incêndio

Com o objetivo de preparar a equipe para agir em situações de emergência e reforçar a segurança no ambiente hospitalar, um grupo de servidores do Instituto Cândida Vargas (ICV) participou, nesta terça-feira (18), de uma capacitação sobre brigada de incêndio. O treinamento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), foi ministrado pelo Tenente Deivison Silva.

“Nosso objetivo é capacitar nossos profissionais e promover um ambiente de trabalho seguro, reduzindo riscos e custos com sinistros e acidentes. Além disso, buscamos garantir a proteção da vida e do patrimônio, bem como a possibilidade de prestar os primeiros socorros quando necessário”, afirmou o diretor administrativo da maternidade, Marcelo Melo, que também ressaltou a importância da iniciativa, considerada inédita na unidade.

De acordo com o técnico em segurança do trabalho do ICV, Rodrigo Formiga, a capacitação é essencial para preparar os funcionários para agir diante de princípios de incêndio e situações de risco. “Os funcionários são capacitados para atuar na prevenção, identificando possíveis riscos e adquirindo noções essenciais sobre combate a incêndios. Também são treinados em primeiros socorros e evacuação segura do local, sempre com o objetivo de proteger as pessoas e o patrimônio da maternidade”, destacou.

Tenente Deivison Silva, ministrante do curso, informou que foram capacitados cerca de 30 servidores. O militar destacou a importância do treinamento para a prevenção e o combate a incêndios, tanto no ambiente hospitalar quanto em residências. “Ministramos o conteúdo explicando como um incêndio se inicia, as formas de extinção, os tipos de extintores e como utilizá-los corretamente. Fizemos também uma prática de manuseio dos extintores e orientamos sobre prevenção. Além disso, reforçamos a importância de difundir esse conhecimento entre os colegas de trabalho e familiares, pois a cultura da prevenção deve ser disseminada na sociedade”, reforçou.

Reinaldo Santos Pereira, servidor da Prefeitura há 27 anos e integrante da equipe de manutenção elétrica do ICV, participou da capacitação e enfatizou a relevância do treinamento. “Durante esses 27 anos, participei pela primeira vez do curso de noções básicas da brigada de incêndio e foi uma experiência de grande valia para mim. Esse é um assunto de extrema importância não apenas para mim, mas para toda a instituição, pois envolve a segurança dos pacientes e do público em geral”, afirmou.

Dando continuidade à capacitação, na próxima quinta-feira (27), o Instituto Cândida Vargas realizará mais um treinamento, reforçando o compromisso com a segurança e qualificação de sua equipe.