Celest divulga resultado de candidatos classificados e inicia matrículas nesta terça-feira

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), divulgou, nesta segunda-feira (20), a relação nominal dos classificados aos cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras). O resultado com os 1.025 aprovados pode ser conferido através do link: https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/lista-de-classificados-2026-2?authuser=0.

A diretora do Celest, Jessica Holanda, informou que as vagas foram preenchidas de acordo com a ordem de inscrição e as matrículas de nivelamento, ou seja, para candidatos que almejam vagas em idiomas mais avançados, já iniciam nesta terça-feira (21). Já na quinta-feira (23), das 8h às 12h e das 14h às 18h, o Celest inicia as matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino, do 6º ao 9º ano. Para esse público, são 375 vagas.

O candidato ou responsável (caso seja menor de idade), deverá apresentar cópia dos seguintes documentos: CPF, Identidade, Certidão de Nascimento, Comprovantes de residência e de escolaridade (declaração do ano vigente ou histórico escolar) e uma foto 3×4.

Ao todo, 3.418 candidatos concorreram às vagas nos cursos de línguas estrangeiras, realizadas no último sábado (18). Os classificados já estão sendo convocados, via e-mail, para realizarem suas matrículas no Celest, que fica localizado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1.840, no bairro Expedicionários.

Neste primeiro momento, estão sendo ofertadas 550 vagas destinadas ao público adulto (público em geral, servidores e professores da rede municipal de João Pessoa) para todos os cursos, com aulas na sede do Centro. Também estão sendo oferecidas 100 vagas na nova unidade do Celest Sul, que vai funcionar nas dependências do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira.