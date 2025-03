SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SEDIA SEU I TORNEIO DE PING PONG DO PROGRAMA BOLA DA VEZ DA SEJEL

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de São José do Seridó-RN, sob o comando do secretário Pedro Henrique e do coordenador Chumbrega, com o respaldo de uma excelente equipe de colaboradores, anunciou recentemente a adesão de novas modalidades esportivas inseridas no programa BOLA DA VEZ. Entre as novidades, está a modalidade Ping Pong, que já se prepara para o I Torneio de de Ping Pong da cidade.





O I Torneio de Ping Pong do programa Bola da Vez será no próximo dia 29 de março de 2025, com inicio previsto para às 8 horas da manhã, no Ginásio Pedro Laurentino de Medeiros.





“A adesão das novas modalidades é motivo de alegria de todos que fazem a SEJEL, com a possiblidade de haver uma diversidade esportiva, garantindo que se formem cidadãos e atletas, abrindo um leque de oportunidades”, comentou o secretário Pedro, que está muito feliz em poder proporcionar estas novas modalidades para a população de São José do Seridó.





Este evento é uma realização da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de São José do Seridó-RN.