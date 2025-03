Semob-JP alerta população sobre como solicitar credenciais para estacionamento em vagas especiais

Com o objetivo de garantir o direito aos estacionamentos prioritários, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) emitiu, neste ano, 1.967 credenciais para vagas especiais. Foram 1.629 para idosos, 243 pessoas com deficiência, 72 autistas, 21 pessoas com fibromialgia e duas com síndrome de Down.

A Semob-JP alerta que cartão de estacionamento é um documento obrigatório para uso de vagas especiais e tem legalidade em todo o território nacional, com validade de três anos.

O superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a importância da credencial para facilitar o deslocamento desses grupos prioritários. “O documento garante o acesso e o respeito às pessoas inseridas nestes grupos. Sempre orientamos que para identificar o veículo, o cidadão deve colocar a credencial no painel do carro comprovando o direito ao espaço, podendo ser utilizado em qualquer veículo em que o condutor ou o conduzido seja do grupo prioritário”, explicou.

Pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), fibromialgia ou síndrome de Down precisam apresentar um laudo médico. Para pessoas com deficiência e fibromialgia, o laudo médico deverá ser emitido com validade de até 120 dias. Com isso, o cidadão deve preencher o formulário e anexar uma foto, documento oficial com foto e comprovante de residência em João Pessoa, expedido com até 90 dias.

Como adquirir a credencial – A Semob-JP disponibiliza o atendimento presencial nos seguintes endereços: sede da Semob-JP, no bairro do Cristo Redentor (32137192); posto da Semob-JP na Casa da Cidadania de Jaguaribe (98760-2191) e posto da Semob-JP na Casa da Cidadania do Shopping Manaíra (98645-8766). Além disso, o cidadão pode preencher o formulário disponível no endereço eletrônico da Semob-JP: portal.semobjp.pb.gov.br.

João Pessoa na Palma da Mão – Outra forma de solicitar a credencial é por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ realizando o pedido e anexando os documentos necessários para a emissão, de uma maneira simples e eficiente. Baixe o aplicativo que está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS.

Fiscalização – Verificando alguma irregularidade, a população poderá acionar a fiscalização, por meio de mensagem, áudio ou vídeo para o WhatsApp: (83)9 8760-2134 (COTT) e informar a situação. Para quem não tem o direito a estacionar nas vagas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) esclarece que estacionar em vagas prioritárias sem a credencial estará sujeito a multa no valor de R$ 293,47, além de receber 7 pontos na CNH pela infração gravíssima, podendo o carro está sujeito a reboque.