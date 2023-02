Atenção especializada

Rede municipal de saúde oferece diagnóstico e acompanhamento para crianças e adolescentes com Autismo

25/02/2023 | 11:00 | 77

A Prefeitura de João Pessoa oferece assistência especializada para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde o diagnóstico até o acompanhamento desse público com atendimento multidisciplinar em serviços de referência. Atualmente, mais de 200 crianças e adolescentes autistas são assistidos pela rede municipal de saúde.

A assistência e acompanhamento acontecem no Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), que oferece aos seus usuários atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, neuropediatria, arteterapia, musicoterapia, educação física e clínico geral.

“Nós desenvolvemos um trabalho integrado, buscando sempre oferecer conforto e uma assistência humanizada para os nossos usuários e seus familiares, que também recebem todo apoio de nossa equipe multiprofissional”, destacou Nadja Marques, coordenadora do Centro de Inclusão.

Para ter acesso ao serviço, é necessário ter de 0 até 18 anos e residir em João Pessoa. Caso a criança já tenha o laudo de TEA, o responsável por ela deve agendar a triagem, realizada por uma equipe multiprofissional, que indicará os atendimentos e terapias mais adequadas para o usuário.

Nos casos em que a criança ainda não foi diagnosticada, o responsável deve agendar uma avaliação para a emissão do laudo. Sendo identificado o TEA, através deste laudo, a criança ou adolescente é encaminhada para a triagem e, em seguida, para os atendimentos.

O agendamento pode ser realizado por meio do telefone 3218-9807 ou pessoalmente. O serviço está localizado na Avenida Otto Feio da Silveira, 161, Pedro Gondim, e funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No momento do agendamento, o responsável deve apresentar cópia dos seguintes documentos da criança ou adolescente: RG, CPF, comprovante de residência e o laudo (caso já possua).

Serviço de diagnóstico – Além do Centro de Inclusão, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) também é oferecido no Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras da Prefeitura de João Pessoa. Neste caso, o serviço, inaugurado no início deste ano, atende apenas crianças de até cinco anos, com a finalidade de reforçar a oferta do diagnóstico para crianças autistas na rede municipal de saúde.

Uma das primeiras crianças a receber o laudo no serviço foi o pequeno Antony, de apenas dois anos. “Recebemos o laudo em poucos dias e o atendimento da equipe toda foi ótimo. Agora vai facilitar os cuidados com ele. Porque a gente sabendo o diagnóstico, já pode cuidar melhor para que lá na frente ele não tenha maiores dificuldades”, disse Joyce Rayanne, mãe do menino.

As crianças que passam pela avaliação diagnóstica contam com uma equipe multiprofissional formada por psicólogo clínico (especialista em avaliação neuropsicológica), médico neurologista, enfermeira e assistente social. “O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista na primeira infância ganhou um importante reforço na Capital. Assim, laudos que levavam até um ano para serem entregues passam a ser realizados em apenas uma semana, agilizando os cuidados que a condição exige”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

Para a diretora do Centro de Doenças Raras, Saionara Araújo, o serviço é fundamental para atender às crianças que aguardam por esta avaliação. “É muito importante que os sinais do TEA sejam identificados precocemente. Quanto mais cedo diagnosticar, mais rapidamente começarão as intervenções e estimulações”, destacou.

As crianças são atendidas por meio de regulação a partir do encaminhamento de outros serviços públicos de saúde ou também por meio de agendamento através dos números de telefone: (83) 3235-8956/ (83) 3235-9233, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.