Assistir Real Brasília x Flamengo ao vivo SuperCopa Feminina, HOJE (09/03), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Corinthians x Grêmio pela SuperCopa Feminina 25, acontece HOJE (09/03), 16 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Corinthians, que é o mandante do jogo.

Real Brasília x Flamengo: Saiba Onde Assistir ao Vivo pela Supercopa Feminina

Neste domingo, 9 de março de 2025, o Real Brasília recebe o Flamengo no Estádio Bezerrão, em Brasília, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil Feminina. O jogo será disputado às 16h e promete fortes emoções, já que a partida será única e quem vencer avança para as semifinais da competição.

Transmissão ao Vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a boa notícia é que a partida será transmitida ao vivo pela TV Bahia, logo após o programa “The Masked Singer”. A narração ficará por conta de Renata Silveira, com as análises de Grafite e Ricardinho, garantindo uma cobertura completa e de qualidade para os fãs de futebol feminino.

Como Funciona a Supercopa Feminina?

A Supercopa do Brasil Feminina é um torneio que reúne algumas das melhores equipes do futebol feminino nacional. No caso deste jogo, Real Brasília e Flamengo terão que se superar em uma única partida, com o vencedor garantindo sua vaga nas semifinais. Caso o confronto termine empatado no tempo regulamentar, a decisão será feita nas cobranças de pênaltis, aumentando ainda mais a expectativa pela emoção do jogo.

Expectativa para o Confronto

Com times de peso como o Flamengo, que vem com grandes expectativas para o título, e o Real Brasília, que joga em casa e conta com o apoio da torcida, a partida promete ser equilibrada e cheia de intensidade. Ambas as equipes têm qualidade técnica e buscam garantir uma vaga na fase seguinte do torneio.

Ficha Técnica:

Partida: Real Brasília x Flamengo

Real Brasília x Flamengo Competição: Supercopa do Brasil Feminina 2025

Supercopa do Brasil Feminina 2025 Data e Hora: Domingo, 9 de março de 2025, às 16h

Domingo, 9 de março de 2025, às 16h Local: Estádio Bezerrão, Brasília

Estádio Bezerrão, Brasília Transmissão: TV Bahia, após “The Masked Singer”

Fique ligado e não perca essa grande decisão do futebol feminino brasileiro!