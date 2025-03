Dorival Júnior convoca seleção brasileira com Neymar

A primeira convocação do ano da seleção brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 trouxe novidades. Na lista com 23 jogadores do técnico Dorival Júnior estão o atacante Neymar (Santos), o lateral-direito (Wesley) e o meio-campista Joelinton (Newcastle).

A seis jogos do fim das Eliminatórias, o Brasil busca consolidar a classificação nos próximos dois confrontos. Em quinto lugar na tabela, a amarelinha enfrentará a Colômbia (4ª) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, e cinco dias depois visitará a campeã mundial Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

ISSO É BRASIL! 🇧🇷 📝Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial! Vamos juntos! 🇧🇷 pic.twitter.com/p7rZ52n5oH — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2025

Convocado pela primeira vez por Dorival Júnior, Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota para o Uruguai (2 a 0). Maior artilheiro da seleção brasileira, o camisa 10 passou por cirurgia e por um ano ficou fora dos gramados para se recuperar. De volta ao Santos no início deste ano, após quase dois anos no Al-Hilal (Arábia Saudita), Neymar vem se destacando em campo, em jogos do Campeonato Paulista. No último da 23, o atacante brilhou ao marcar um gol olímpico na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira por 3 a 0.

Durante coletiva após a convocação, Dorival Júnior foi cauteloso sobre a presença de Neymar em campo durante toda duração do jogo.

“É uma situação. Ele já atuou em duas partidas por 90 minutos no Santos. Em algumas dessas ele foi poupado nos momentos finais. Vai depender muito da sequência que ele vai ter agora, a maneira que ele vai se apresentar aqui. Vamos analisar a maneira que ele está”, adiantou o técnico.

Os próximos embates da seleção, válidos pelas 13ª e 14ª rodadas, serão decisivos para a conquista da vaga no Mundial de 2026, com sede compartilhada nos Estados Unidos, Canadá e México. Apenas as seis primeiras seleções ao fim das Eliminatórias garantirão presença na Copa. A sétima colocada terá de disputar a repescagem.

“Eu acredito que estamos vindo de um processo de recuperação nas Eliminatórias. Temos uma forma de avaliar todos eles desde a primeira apresentação. É natural que não estejamos satisfeitos até esse momento. Muita coisa pode acontecer, acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas quatro partidas, acredito que já mostramos um nível superior ao que foi apresentado. Confio no trabalho que esta sendo desenvolvido por todos nós. Não duvido que faremos grandes clássicos”, projetou Dorival.

O embate fora de casa contra a Argentina, atual líder da tabela, pode ter clima de revanche. Em novembro de 2023, a seleção foi derrotada por 1 a 0, em jogo da sexta rodada das Eliminatória, em pleno Maracanã. Na ocasião, a amarelinha era comandada pelo técnico interino Fernando Diniz.

“É natural que exista fatores de rivalidade, ninguém foge disso. Mas temos que ter foco nos adversários e no que realizaremos em campo. Vamos nos preparar da melhor forma possível para enfrentar esses adversários. Eles sabem que serão jogos muito difíceis, o Brasil é uma seleção muito respeitada no mundo todo. Não tenho dúvida que serão dois grandes jogos, seleções que estão nas principais colocações da competição. Temos qualidade suficiente para buscar grandes resultados. Estamos muitos próximos de um salto, e a confiança para isso acontecer é muito grande. Se Deus quiser tudo vai acontecer, é só ter um pouco de paciência”, disse Dorival.

Convocados

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

DEFENSORES

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

ATACANTES

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)