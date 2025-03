Boletim de Monitoramento de Indicadores Turísticos mostra crescimento do turismo na Paraíba — Governo da Paraíba

O Boletim de Monitoramento de Indicadores Turísticos referente ao mês de janeiro de 2025, elaborado pela Coordenação de Inteligência de Dados da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), trouxe dados animadores sobre o turismo no estado. O relatório destaca um aumento significativo no fluxo de turistas internacionais, com Paraguai, Argentina e Alemanha liderando as nacionalidades que mais visitaram a Paraíba no primeiro mês do ano.

Segundo o levantamento, os turistas paraguaios representaram 20,18% do total de visitantes internacionais, seguidos pelos argentinos (9,87%) e pelos alemães (8,97%). Esses números refletem o crescente interesse pela Paraíba no cenário global, mostrando que a cidade tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para os turistas estrangeiros.

O relatório também revela que o principal motivo para a viagem dos turistas durante o mês de janeiro foi o lazer, com 72,73% dos visitantes optando pela Paraíba como destino para férias e descanso. Em contrapartida, as viagens a negócios e a participação em congressos tiveram uma representatividade bem menor, com 6,06% e 0,38%, respectivamente.

Além do fluxo de turistas, o boletim traz outros dados importantes sobre o setor. Entre eles, destacam-se as informações sobre fluxos de passageiros, a taxa de ocupação hoteleira, o perfil do turista, as finanças públicas relacionadas ao turismo e a participação em eventos no estado.

Segundo Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, os dados apresentados no boletim confirmam que o turismo na Paraíba segue em uma trajetória de crescimento constante e consolidam o estado como um destino cada vez mais relevante no cenário turístico global. “Esses números são um reflexo do trabalho contínuo realizado ao longo dos últimos anos, mas a manutenção desse crescimento depende diretamente da continuidade das estratégias de promoção da Paraíba e, principalmente, dos investimentos consistentes do Governo Estadual em infraestrutura e marketing turístico”, comenta.

Para Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, os indicadores apresentados no relatório reforçam a fase de crescimento e sucesso que o setor turístico está vivendo no estado, evidenciando o impacto positivo das ações estratégicas de promoção e divulgação implementadas recentemente. “Esses números vão além de simples estatísticas; eles refletem o esforço contínuo e as iniciativas que têm sido adotadas para aprimorar a infraestrutura turística e promover a Paraíba de maneira cada vez mais eficaz”.

O Boletim de Monitoramento de Indicadores Turísticos está disponível para consulta pública na página genius.pbtur.pb.gov.br, onde é possível acessar informações detalhadas sobre o desempenho do setor no estado.