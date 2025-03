Hospital de Trauma de João Pessoa é modelo para hospital do Rio Grande do Norte — Governo da Paraíba

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade da Governo da Paraíba, em João Pessoa, recebeu a visita técnica de uma comitiva composta por representantes da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap-RN) e do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. O objetivo foi conhecer a estrutura física, o funcionamento operacional e o fluxo de atendimento da unidade hospitalar paraibana, promovendo a troca de experiências e boas práticas entre os estados.

Segundo o diretor clínico do Hospital de Trauma, Matheus Enomoto, a unidade se destaca como referência para outras unidades do SUS em diversos aspectos. “O Hospital de Trauma de João Pessoa se torna modelo por apresentar uma alta rotatividade de pacientes e por oferecer suporte a tratamentos como a terapia com câmera hiperbárica, além de garantir acesso rápido a exames de ressonância magnética e gerenciar o credenciamento desses serviços. Por isso, conseguimos nos destacar na execução dessas ações de saúde com celeridade, clareza e segurança”, afirmou.

A comitiva percorreu diversos setores do hospital, incluindo as áreas de urgência e emergência, como as Áreas Verde e Amarela, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Centro de Imagem. Além disso, conheceram as especialidades médicas de plantão, as regulações da rede estadual, o funcionamento do Núcleo Interno de Regulação (NIR), os processos operacionais do bloco cirúrgico e os protocolos do Núcleo de Qualidade, entre outros setores da unidade.

O diretor-geral do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Geraldo Bezerra Neto, pretende adotar uma gestão baseada nas experiências bem-sucedidas de outras unidades de saúde, como o Hospital de Trauma de João Pessoa. “Escolhemos o Hospital de Trauma da Paraíba por ser referência em Traumatologia, assim como somos, além da similaridade no porte, tanto em volume de leitos quanto em atendimentos. Vamos levar muitas experiências positivas desse complexo hospitalar, principalmente no que diz respeito a um atendimento mais eficiente e a uma maior capacidade de resposta em nossa unidade”, ressaltou.