ASSISTIR AO VIVO Fenerbahce x Antalyaspor Campeonato Turco, HOJE (02/03), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Fenerbahce x Antalyaspor: Previsão e Análise do Jogo da Superliga Turca

Data: 2 de março de 2025, às 17:30 (horário do Reino Unido)

Estádio: Sukru Saracoglu, Istambul

Fenerbahce terá a missão de manter a pressão na corrida pelo título da Superliga Turca quando enfrentar o Antalyaspor, no domingo, no Estádio Sukru Saracoglu. A equipe de Istambul ocupa a segunda posição, com seis pontos atrás do líder Galatasaray, e precisa seguir vencendo para continuar perto do topo e aproveitar qualquer deslize dos concorrentes.

Forma Recente do Fenerbahce

Fenerbahce teve uma oportunidade perdida para reduzir a diferença no clássico contra o Galatasaray, no último jogo, onde empatou sem gols. Embora tenha sido a equipe mais ameaçadora, com 10 finalizações e três no alvo, a falta de gols deixou o time frustrado. Após o jogo, o técnico José Mourinho fez declarações polêmicas sobre a arbitragem, o que gerou uma suspensão de quatro partidas e multa de €40.000 da Federação Turca de Futebol.

No entanto, o time se recuperou com uma vitória dominante por 4-1 sobre o Gaziantep, pela Copa da Turquia, mantendo uma invencibilidade de 17 jogos em todas as competições. Fenerbahce chega ao confronto com o Antalyaspor com grande confiança, não perdendo para este adversário nos últimos 10 encontros, e com o melhor aproveitamento em casa da competição, ao lado do Galatasaray.

Forma Recente do Antalyaspor

O Antalyaspor mostrou consistência nas últimas semanas, ficando invicto em cinco jogos da liga, com três empates e duas vitórias. O time venceu o Kasimpasa por 2-1 na última rodada, mas foi derrotado pelo Besiktas por 2-1 na Copa da Turquia, interrompendo uma sequência de três partidas sem derrotas. Historicamente, o Antalyaspor tem dificuldades em enfrentar o Fenerbahce, não vencendo nenhuma das últimas 11 partidas contra os “Canários Amarelos” – sua última vitória no Sukru Saracoglu foi em 2019.

Análise de Confrontos Anteriores

Em 31 encontros no Sukru Saracoglu, Fenerbahce venceu 26 vezes, o que reflete a grande superioridade do time de Istambul neste confronto. Com a motivação de manter viva a luta pelo título e o apoio da torcida, a expectativa é que o time siga com sua sequência de vitórias.

Notícias das Equipes

Fenerbahce tem algumas ausências importantes: Diego Carlos, com lesão, e os longos afastados Jayden Oosterwolde e Rodrigo Becao, ambos fora por tempo indeterminado. Levent Mercan também está indisponível.

Antalyaspor, por sua vez, terá a ausência de Jakub Kaluzinski, suspenso, e Bahadir Ozturk, lesionado. Além disso, os jogadores Erdogan Yesilyurt e Emre Uzun também estão fora da temporada devido a lesões graves.

Prováveis Escalações

Fenerbahce (4-3-3):

Egribayat; Akcicek, Skriniar, Soyuncu, Aydin; Fred, Tadic, Szymanski, Kostic; En-Neysri, Dzeko.

Antalyaspor (4-3-3):

Piric; Balci, Sari, Kelven, Vural; Dikmen, Petrusenko; Van de Streek, Safari, Larsson; Samudio.

Previsão: Fenerbahce 3-1 Antalyaspor

A superioridade do Fenerbahce, tanto em termos de forma quanto de histórico recente, faz com que sejam os favoritos para este confronto. O Antalyaspor, apesar de sua boa fase, terá dificuldades em superar um Fenerbahce tão sólido em casa. Com a pressão de estar atrás do Galatasaray, os “Canários Amarelos” não devem deixar escapar essa oportunidade de somar mais três pontos.

Onde Assistir:

O jogo será transmitido ao vivo em diversas plataformas de esportes, com detalhes sobre horários e canais disponíveis.