Maracastelo, Tambores do Tempo e Batuque de Raiz se apresentam no Carnaval Tradição nesse fim de semana

O Carnaval Tradição 2025 de João Pessoa conta oficialmente este ano, pela primeira vez, com os desfiles dos grupos de Maracatu. De acordo com a programação, que faz parte do projeto ‘Folia em Sol Maior’, seis grupos irão se apresentar na Avenida Duarte da Silveira. Neste sábado (1º), se apresentam o Coletivo Maracastelo e Tambores do Tempo, a partir das 16h40. Já no domingo (2), será a vez do Batuque de Raiz, a partir das 17h. Confira a programação completa no link.

A apresentação dos grupos dura, em média, 20 minutos e promete ser de muita animação. O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou a valorização da cultura em incluir os maracatus na programação oficial do Carnaval Tradição. “Este ano é uma novidade muito importante para todos nós da Prefeitura de João Pessoa a acolhida oficial dos maracatus no Carnaval Tradição. É a primeira vez na história que a gestão municipal acolhe e incorpora os seis maracatus de João Pessoa como parte integrante na programação do Carnaval”, destaca.

Ele ressalta, ainda, que os grupos tiveram direito a prêmios dentro do edital que premiava as agremiações do Carnaval Tradição. “Os maracatus são merecedores desse tratamento. É o compromisso que a gestão do prefeito Cícero Lucena tem com as culturas populares, de valorizar, de estimular, de proteger a tradição e a memória da cidade de João Pessoa”, afirma Marcus Alves.

Maracastelo – O coletivo Maracatu Maracastelo desfila no sábado (1º), a partir das 16h40, e promete ecoar seu ritmo contagiante sob a regência do apito feminino da mestre Ângela Gaeta. “O Maracastelo marca presença no evento desde 2020 como grupo convidado, mas este ano celebra uma conquista histórica: a inclusão oficial da categoria maracatu no Carnaval Tradição da cidade”, comemora.

Para a edição desse ano, o grupo presta homenagem a duas grandes entidades do candomblé, Oxum e Iemanjá, trazendo novidades como o lançamento de um novo figurino para batuqueiros e integrantes da corte real, reforçando a identidade visual e a grandiosidade do espetáculo.

“Maracastelo vai levar ao público a riqueza da tradição afro-brasileira, entoando cantos, evoluções rítmicas e embalando foliões com sua energia contagiante. O desfile faz uma alusão ao sol, símbolo do grupo, que, com seus raios dourados, ilumina e aquece a celebração. João Pessoa vai testemunhar mais um espetáculo de cultura, resistência e tradição nas ruas da cidade”, contou Ângela Gaeta.

O grupo foi fundado em 2014, no bairro do Castelo Branco, por Ângela Gaeta, primeira mulher a liderar um maracatu na Paraíba. “O Maracastelo tem como guardiã da ancestralidade a Calunga, dona Edite de Iansã e a rainha Ialorixá, mãe Lúcia Omideyn”. O grupo é apadrinhado pela tradicional Nação Estrela Brilhante, do Recife – onde Ângela atua desde 2011 -, um dos mais antigos maracatus do País, fundado em 1906.

A professora Jamylle Barcellos integra o grupo desde a sua fundação. “Sou apaixonada pelo Coletivo Maracastelo e pelo maracatu e não imagino a minha vida sem fazer parte deste projeto de vida. Me orgulho das minhas parceiras e parceiros que resistem aos desafios de se fazer cultura e a cada ano defendem esta expressão cultural e sua retomada na Paraíba. A conquista que garantiu os maracatus no Carnaval Tradição é resultado de uma caminhada de muito amor, muita entrega, muita pesquisa e muita luta”, afirmou.

Tambores do Tempo – O segundo grupo do sábado (1º) no Carnaval Tradição é o maracatu Tambores do Tempo, que se apresenta das 17h às 17h20 sob a regência do percussionista e educador Denis Ramalho. Na avenida desfilam cerca de 60, dos 130 integrantes do grupo formado por jovens, em sua maioria, do bairro de Gramame, Mituassu, Gervásio Maia, Irmã Dulce e Vista Alegre.

O grupo foi formado em 2013, a partir da diversidade cultural abraçada pela Escola Viva Olho do Tempo, que desenvolve, desde 2010, aulas de percussão, utilizando a fusão de ritmos tradicionais e regionais brasileiros. O projeto é voltado para jovens na faixa etária de 6 aos 18 anos de idade, alunos da rede pública local e seus familiares.

A vida e o trabalho de Denis Ramalho se misturam a história da Escola. “Cheguei como aluno na escola aos 6 anos de idade e hoje atuo como educador dessa meninada na regência do maracatu Tambores do Tempo. É muito importante entender esse trabalho que a gente faz com esse grupo, essa meninada, tocando e aprendendo. É um projeto muito bom. São muitas experiências que influenciarão positivamente no futuro delas”.

As músicas que serão apresentadas no Carnaval Tradição 2025 compõem o repertório e acervo da Escola. “Músicas que retratam a salvaguarda do Rio Gramame, da comunidade e das vivências existentes no território”, destaca. “O figurino é inspirado na corte do maracatu tradicional, com um toque do lúdico, que realçam o encantamento das crianças”, explica Denis Ramalho.

Para Ivanildo Santana, diretor da Escola Viva Olho do Tempo, é muito importante a inclusão dos grupos de maracatu na programação do Carnaval Tradição de João Pessoa. “O diálogo com a Funjope e sermos citados, visibilizados na programação, nas redes sociais da gestão pública embasa, credibiliza e potencializa o currículo da nossa instituição e, principalmente, o trabalho feito através do Grupo Maracatu Tambores do Tempo”, ressalta.

No cotidiano, o grupo realiza shows, espetáculos, cortejos, oficinas de percussão e dança através das artes integradas, acompanha blocos carnavalescos e realiza oficinas de fabricação e construção de tambores.

“O grupo percussivo Tambores do Tempo trabalha a partir do maracatu de baque virado, utilizando a fusão de ritmos e danças tradicionais brasileiras como a ciranda, o coco de roda, samba, ijexá, samba reggae, toré, afoxé e a música popular brasileira, desenvolvendo um trabalho em parceria com griôs, mestres, grupos e artistas locais em suas apresentações”, afirmou o educador.

Batuque de Raiz – No domingo (2), toma conta da Avenida Duarte da Silveira o grupo Batuque de Raiz, das 17h às 17h20. “O repertório é constituído de toadas e loas autorais e da Nação Almirante do Forte, com letras carregadas de história e ancestralidade, que remetem a tradição do maracatu de Baque Virado”, explica Rominho Fernandes, coordenador do Batuque de Raiz.

O figurino, segundo ele, é predominantemente verde e branco em alusão ao Orixá Oxóssi, o guardião do grupo, mas também remete ao verde das matas, trazendo uma questão ambiental de preservação da natureza. “Trazemos para as ruas o verde das matas e um baque bonito que faz folha seca voar”, disse.

O grupo foi criado em agosto de 2022 a partir da iniciativa de Rômulo Fernandes (Mestre) e Saul Régis (contramestre), com a participação das batuqueiras Juliana Carneiro e Rebeca Alves. “Essa data marca o dia em que apenas quatro batuqueiros colocaram o som do maracatu Batuque de Raiz nas ruas de João Pessoa pela primeira vez. Foram cantadas toadas da nação Almirante do Forte, de Recife, que apadrinhou nosso grupo”, explicou Rominho Fernandes.

Atualmente, o Batuque de Raiz conta com 30 a 40 batuqueiros e desenvolve os trabalhos na Vila Sanhauá, no Centro Histórico. “São tão apaixonados quanto seus fundadores, que assumiram a missão de resgatar e difundir essa cultura do maracatu na nossa cidade. Nossa proposta é oferecer um espaço de vivência da cultura do maracatu de maneira leve, mas fundamentada, buscando entender a essência dessa manifestação”, ressalta o coordenador.

Maracatu no Carnaval Tradição nesse fim de semana:

Sábado (1º)

Maracastelo: das 16h40 às17h

Tambores do Tempo: das 17h às 17h20

Domingo (2)

Batuque de Raiz: das 17h às 17h20