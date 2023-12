MERCADO DA BOLA 2024 – VASCO CONTRATA ÍDOLO DO SEVILLA POR 2 ANOS, DIZ JORNAL ESPANHOL

Vasco pode fechar contratação do volante Fernando, do Sevilla.

O Club de Regatas Vasco da Gama está próximo de concretizar uma importante contratação para reforçar seu meio de campo. Segundo informações do jornalista espanhol Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc), o volante Fernando, atualmente no Sevilla, tem previsão de chegada ao Vasco em janeiro, assinando um contrato de duas temporadas com o Gigante da Colina.

De acordo com as declarações de Ramírez, inicialmente, a intenção do jogador brasileiro era desembarcar no Vasco em junho de 2024 sem custos. Entretanto, diante da falta de minutos em campo no Sevilla, ambas as partes chegaram a um acordo verbal para antecipar a transferência para janeiro de 2023.

O acordo entre o Vasco e Fernando demonstra a vontade mútua de ambas as partes em concretizar essa parceria mais cedo do que o esperado. O volante, que já teve passagens por clubes brasileiros, agora retorna à liga brasileira para vestir a camisa cruzmaltina.

O contrato proposto é de dois anos, o que proporciona estabilidade e a possibilidade de uma contribuição consistente do jogador ao longo desse período. Essa movimentação no mercado de transferências reforça a estratégia do Vasco em fortalecer seu elenco e buscar soluções para a próxima temporada.

A torcida vascaína, ansiosa por novidades e reforços, aguarda com expectativa a oficialização da contratação de Fernando e a sua contribuição nos desafios que o clube enfrentará. O Colina Informa continuará acompanhando de perto os desdobramentos dessa negociação e fornecerá atualizações conforme surgirem novas informações.

Vasco Negocia Contratação de Junior Alonso e Palmeiras Interessa em Pec, segundo Vasconet.com.br

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, o Vasco da Gama, sob a gestão de Alexandre Mattos, revelou seu primeiro alvo no mercado de transferências: o zagueiro paraguaio Junior Alonso. Mattos, que já havia trabalhado com Alonso no Atlético-MG, iniciou as negociações com o Krasnodar, clube russo que atualmente detém os direitos do jogador.

O clube russo apresentou uma condição inicial de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8 milhões) para concretizar o negócio. Atualmente, Mattos está em conversas com representantes do Krasnodar na tentativa de chegar a um acordo mais favorável para o Vasco.

Junior Alonso, de 30 anos, possui contrato com o Krasnodar válido até junho de 2025. O zagueiro já teve uma passagem pelo futebol brasileiro, atuando no Atlético-MG em 2020, quando Mattos costurou a compra de 100% dos seus direitos econômicos.

Durante sua temporada no Galo, Alonso disputou 133 partidas, marcando dois gols. Em 2022, transferiu-se para o Krasnodar, onde continua seu desempenho no cenário internacional. O interesse do Vasco na contratação de Alonso não é recente, pois o clube já havia tentado sua contratação no início desta temporada, a pedido do então técnico Maurício Barbieri.

GABRIEL PEC

Segundo fmrural.com.br Além das movimentações do Vasco no mercado, informações recentes indicam que o Palmeiras está de olho no atacante Pec, e valores na ordem de 10 milhões de euros estão sendo discutidos. O clube alviverde busca reforçar seu elenco e a presença de Pec pode agregar qualidade ao time.

O cenário no mercado de transferências está aquecido, com clubes brasileiros buscando reforços estratégicos para as próximas temporadas. O desfecho dessas negociações moldará o panorama do futebol nacional e as expectativas dos torcedores para o próximo ano.

Alexander Aravena: A Revelação Chilena que Chama a Atenção do Vasco

Com apenas 21 anos, Alexander Aravena tem se destacado como uma promessa no cenário do futebol chileno. Nascido em Independencia, CL, o atacante destaca-se pela sua versatilidade em campo, sendo destro e atuando como uma peça fundamental nos últimos clubes por onde passou.

Trajetória nos Clubes

Universidad Católica (2023)

Em 2023, Aravena integrou o elenco da Universidad Católica, onde disputou 39 jogos, marcou 14 gols e contribuiu com 6 assistências. Seu desempenho na Primera División e na Copa Chile chamou a atenção, acumulando 2.448 minutos em 28 jogos.

Ñublense (2022)

Antes de sua passagem pela Católica, Aravena teve uma temporada em 2022 no Ñublense, onde atuou em 36 partidas, marcou 12 gols e forneceu 3 assistências. Seu desempenho consistente reforçou sua reputação como um atacante talentoso.

Estatísticas e Conquistas

Ao somar suas estatísticas nos dois clubes, Aravena registrou um total de 75 jogos, 26 gols e 9 assistências. Sua média impressionante de participação em gols por jogo destaca seu impacto em campo.

Títulos

Durante sua passagem pela Universidad Católica, Aravena contribuiu para a conquista da Primera División de Chile em 2020 e 2021, além de levantar a Supercopa de Chile nos mesmos anos.