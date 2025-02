Ministro do Turismo visita Polo Turístico Cabo Branco em João Pessoa na segunda

Roberto Castro/ Mtur

O ministro do Turismo, Celso Sabino, estará na Paraíba na próxima segunda-feira (24) para cumprir uma série de compromissos voltados ao desenvolvimento do setor turístico no estado.

A agenda inclui uma visita ao Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, e uma palestra sobre as iniciativas do Ministério do Turismo para fomentar o turismo na região.

A partir das 13h50, o ministro acompanhará de perto as obras do Polo Turístico Cabo Branco, localizado no bairro Costa do Sol, um dos projetos estratégicos para impulsionar o turismo no estado. A imprensa poderá realizar a cobertura de imagem do evento.

Ainda na capital paraibana, Celso Sabino ministrará uma palestra na Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), às 16h30, onde apresentará as ações do governo federal voltadas ao setor. Entre os temas abordados estão os financiamentos com condições especiais oferecidos pelo Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) e o registro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que visa regularizar e fortalecer o setor.

Após a apresentação, o ministro atenderá à imprensa para esclarecimentos e entrevistas.