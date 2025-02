AO VIVO Estoril Praia x Rio Ave assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (22/02), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Primeira Liga de Portugal.

Previsão do Jogo: Estoril Praia x Rio Ave – Primeira Liga 2025

No próximo sábado, 22 de fevereiro de 2025, o Estoril Praia recebe o Rio Ave no Estádio António Coimbra da Mota, para o jogo da 23ª rodada da Primeira Liga. Ambas as equipes chegam ao confronto em boa fase, com o Estoril invicto há sete jogos e o Rio Ave sem perder nas últimas cinco partidas.

Forma das Equipes: O Estoril Praia, atual 8º colocado na tabela com 31 pontos, mantém uma sequência impressionante de invencibilidade desde dezembro, quando perdeu para o Benfica. Nos últimos sete jogos, a equipe marcou 16 gols, mostrando grande poder ofensivo. O último empate foi contra o Nacional, quando a equipe teve que lutar para manter o empate após uma virada adversária. A boa fase, aliada ao aproveitamento ofensivo, coloca o Estoril como favorito para este confronto, especialmente por jogar em casa, onde venceu o Rio Ave por 2-0 na última partida entre as duas equipes em casa.

Por outro lado, o Rio Ave, que ocupa a 11ª posição com 26 pontos, também vem de boa sequência, mas sua incapacidade de converter empates em vitórias tem sido um obstáculo. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Primeira Liga, a equipe de Vilacondenses tenta melhorar seu desempenho fora de casa, onde tem sido menos eficiente, com apenas duas vitórias em 11 jogos fora de casa nesta temporada.

Análise do Jogo: O Estoril Praia se destaca por seu ataque, especialmente com Andra Lacximicant e Félix Bacher liderando as investidas ofensivas. O time teve um ótimo retorno após o ano novo, demonstrando um futebol envolvente e consistente. Já o Rio Ave, embora tenha mostrado resiliência, não conseguiu transformar empates em vitórias e precisa melhorar sua atuação fora de casa.

O Rio Ave enfrentará dificuldades para vencer no Estoril, especialmente após um longo período sem vitórias na casa do adversário, com o último triunfo fora de casa datando de 2017. A equipe terá que lidar com a suspensão do meio-campista Martim Neto, mas ainda assim, Petit contará com a maioria de seus titulares, incluindo Clayton e Ole Pohlmann, que têm sido peças-chave na criação de jogadas.

Previsão de Escalação: Estoril Praia: Robles; Boma, Pedro Álvaro, Bacher; Garcia, Holsgrove, Xeka, Pina; João Carvalho, Lacximicant, Begraoui.

Rio Ave: Miszta; Vrousai, Ntoi, Abbey, Richards; Tiknaz, Bakoulas; Morais, Pohlmann, Bondoso; Clayton.

Previsão do Resultado: Este promete ser um jogo equilibrado, com ambas as equipes em boa forma. No entanto, acreditamos que o Estoril Praia tem mais chances de vencer, aproveitando sua excelente fase e o fator casa. A previsão é uma vitória do Estoril por 2-1.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.