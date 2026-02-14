João Pessoa comemora 440 anos com a 2ª edição do Passeio Ciclístico pelo Centro Histórico

A cidade de João Pessoa comemora, nesta terça-feira (5), seu aniversário de 440 anos e, como parte das festividades, será realizada a 2ª edição do Passeio Ciclístico pelo Centro Histórico. Para participar, os ciclistas deverão doar 2 kg de alimento não perecível no ato da inscrição, em uma das lojas de bicicletas parceiras do evento, localizadas nos bairros Centro, Manaíra e Mangabeira. Os mil primeiros inscritos receberão uma camiseta temática e concorrerão ao sorteio de uma bicicleta.

1ª edição do Passeio Ciclístico pelo Centro Histórico, em João Pessoa. (Foto: Expedito Madruga/Jornal da Paraíba)

O ponto de concentração dos participantes será no pátio da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, o marco zero de João Pessoa, a partir das 7h. O evento contará com atração musical durante todo o percurso e, ao final do passeio, os ciclistas poderão deixar recados em um painel disponibilizado pelos organizadores. O principal objetivo é estimular o esporte e fazer um apelo pela preservação da cidade e do Centro Histórico.

Confira o trajeto completo do Passeio Ciclístico:

Saída da Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves (no Marco Zero da Cidade), seguindo pela Rua General Osório, Praça Venâncio Neiva, Praça João Pessoa, Rua das Trincheiras, Rua João Machado, Rua Maximiano Figueiredo, Praça Caldas Brandão, Rua Barreto Sobrinho, Avenida Bandeirantes, Avenida Gouveia Nóbrega, Rua Elpídio Alves da Cruz, Rua Henrique Siqueira, Rua Cândido Pessoa, Rua Maciel Pinheiro, Avenida Sanhauá, Rua General Lima, Rua Barão do Triunfo, Praça Pedro Américo, Rua Guedes Pereira, Rua Diogo Velho, Parque Solon de Lucena, Rua Elizeu Cézar, Rua Barão do Abiaí, Rua Visconde de Pelotas e chegada no largo da Igreja São Francisco.

