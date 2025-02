Prefeitura disponibiliza equipes para vacinação domiciliar de pessoas acamadas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza uma equipe para garantir a prevenção por meio da vacinação das pessoas que estejam em condições de restrição ao leito (acamadas). Na Rede Municipal, esse atendimento pode ser agendado diretamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

O aplicativo está disponível para Android e IOS e no portal da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada. Ao se cadastrar e acessar na plataforma, basta o usuário digitar na busca a opção ‘Vacinação Domiciliar’, inserir dados pessoais a exemplo do nome do usuário, telefone, endereço, data de nascimento e solicitar o serviço que está disponível à população pessoense.

Além da praticidade do aplicativo, para este público, a vacinação também pode ser solicitada por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF) e, para os usuários já cadastrados, está disponível também as pessoas assistidas pelo Serviço de Atenção Domiciliar, que faz parte do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, com a finalidade de trabalhar a desospitalização, diminuindo o tempo de permanência nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento, por meio de um cuidado integral e humanizado no ambiente domiciliar.

“É importante que as famílias estejam atentas ao documento de vacinação das pessoas que estão restritas ao leito, pois estão mais vulneráveis, considerando que geralmente são pacientes, que muitas vezes enfrentam condições crônicas e precisam de proteção redobrada”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Está com a vacinação em dia é um aliado que pode prevenir uma série de doenças que podem agravar o estado de saúde desse público”, completou o coordenador.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.