Cícero Lucena comemora novos contratos do Empreender-PB com investidores da Capital, destaca geração de emprego e renda pelas ações do Governo e da Prefeitura

Ao lado do governador João Azevêdo, o prefeito Cícero Lucena celebrou os novos contratos do programa Empreender-PB, assinados nesta sexta-feira (7) com 138 empreendedores de João Pessoa, num aporte de R$ 1,2 milhão. Durante solenidade no auditório da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), em Tambaú, o gestor também destacou que a cidade gerou 48 mil novos postos de emprego, seja impulsionado pelo bom momento que a cidade vive ou pelos incentivos de microcréditos, do Governo da Paraíba e da Prefeitura, por meio do programa ‘Eu Posso’, que já ofertou R$ 16 milhões em quatro anos.

“A Prefeitura, com recurso próprio também faz esse trabalho. Ele é importante porque não só libera o dinheiro, que na verdade ele empresta, mas também com o olhar e com a preocupação da qualificação dos profissionais que estejam tomando os recursos. Então, eu acho que isso é importante porque João Pessoa está crescendo muito, mesmo tendo um aumento muito grande de empregos, que bateu o recorde nos quatro últimos anos. Nós tivemos 48 mil novas vagas de emprego, isso representa mais de 5% da população”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

Impacto – O governador João Azevêdo disse que programas de microcrédito geram desenvolvimento, representam emprego e renda para as famílias. “Em João Pessoa, de 2019 até hoje, são mais de R$ 21 milhões injetados na microeconomia, para aquelas pessoas que muitas vezes não têm nem acesso a um banco para pegar um empréstimo. E o Empreender faz esse papel de uma forma extremamente importante”, explicou o chefe do Executivo estadual.

Cenário – O governador também detalhou que são beneficiadas milhares de pessoas, entre pequenos negócios, que vai de uma cabeleireira, de um salão de beleza, até um escritório de advocacia, entre outras categorias. “Uma empresa que precisa de um recurso, como nós lançamos recentemente, o Empreender para as usinas para produzirem. Então, o projeto de empreender continua firme e forte e agora, hoje aqui, um evento extraordinário que a gente vai assinar. A primeira região, se você considerar só a região do Litoral aqui, são mais de R$ 30 milhões investidos e eu fico feliz do Empreender exercendo o seu papel”, destacou João Azevêdo.

Projeção – De acordo com o secretário do Empreender-PB, Fabrício Feitosa, a meta para esse ano é investir R$ 40 milhões em todo estado da Paraíba. “A gente busca sempre fazer esse movimento, tentar ao máximo entender os potenciais da nossa Paraíba e, através do talento das pessoas, fazer investimento no que a gente acredita que é importante, e em João Pessoa não tem sido diferente”, afirmou o secretário.

Empreender-PB – O programa tem o objetivo de conceder crédito produtivo orientado, com o objetivo de incentivar a geração de ocupação e renda entre os empreendedores paraibanos. Além disso, busca impulsionar a economia local, apoiando o microempreendedor individual, o microempresário, o empresário de pequeno porte e as cooperativas de produção do Estado.

O programa atua ativamente na construção de negócios pautados na sustentabilidade e na harmonização entre os aspectos econômicos e sociais, visando fortalecer a economia e melhorar as condições sociais da população paraibana.

“Esse apoio é fundamental, porque a gente sabe que o empreendedorismo é a chave para o desenvolvimento. E o pequeno empreendedor, aquele ainda que não tem nem empresa, que sonha em montar um negócio, o acesso ao crédito é a coisa muitas vezes mais difícil. E quando o governo vem com esses incentivos para que as pessoas consigam esse crédito, acompanhem para fazer o plano de negócio, depois desenvolva, formaliza as empresas, isso é fundamental”, afirmou Cristina Heim, beneficiada do Empreender-PB, proprietária de uma pequena loja com quatro funcionários.