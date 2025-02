mãe se diz aliviada, mas lamenta prisão

Vitor Daniel Claudino, paraibano que desapareceu no Japão e foi detido sob suspeita de tráfico de drogas. Reprodução/TV Cabo Branco

Foram dez dias de procura sem informações sobre o filho. Dezenas de ligações não atendidas, diálogos interrompidos, nenhuma pista sobre o brasileiro Vitor Daniel Araújo Claudino, de 22 anos que viajara para o Japão e que deixara de dar notícias após um último contato no Catar, país do Oriente Médio onde ele fez conexão e de onde teria embarcado tendo Tóquio como destino final. Depois desse hiato, contudo, a notícia de que ele estava preso no município japonês de Narita, suspeito de tráfico internacional de drogas, trouxe um misto de sensações para Cleide Claudino, a mãe.

Ela admitiu que era impossível não sentir alívio, ao saber que o filho estava vivo, mas ao mesmo tempo destacou que era impossível ficar alegre.

“Eu não estou alegre. A gente encontrou ele, mas foi de um jeito que eu não queria que fosse”, desabafou Cleide Claudino.

Em seguida, ela agradeceu ao menos o fato do jovem estar vivo. Uma notícia que nem todas as mães na situação dela recebe.

“Tem que agradecer a Deus por ele estar com vida. Têm muitas mães em que o filho está perdido e não têm essa sorte que eu tive, de encontrá-lo vivo”, completou.

Cleide Claudino, mãe do homem preso no Japão. TV Cabo Branco/Instagram

Vitor Daniel nasceu em Campina Grande, mas estava morando atualmente no Rio de Janeiro, onde trabalhava como gerente de um restaurante. Até que, pouco tempo antes da data, informou à família que seguia morando na Paraíba que viajaria para o Japão, a primeira que faria para fora do Brasil.

Júnior Claudino, irmão do suspeito, informou que foi tudo muito rápido e que nenhum detalhe sobre a viagem foi antecipado a eles. “Ele veio falar com nós da família na semana da viagem, dois dias antes. A única coisa que ele falou foi que ia viajar para o Japão, que ia pegar o voo no aeroporto de Guarulhos, com destino ao Catar, e depois Tóquio”, pontuou.

A viagem foi anunciada como sendo uma experiência de lazer e descanso. Mas, no fim, eles ficaram sabendo que Vitor Daniel estava preso. “Uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer com a nossa família, aconteceu. O que eu peço é que os jovens fiquem atentos, para não caírem na mesma cilada que o meu irmão caiu”, completou.

Júnior Claudino diz que irmão caiu em cilada. TV Cabo Branco/Instagram

O Ministério das Relações Exteriores confirmou que está acompanhando o caso e que a embaixada do Brasil no Japão está dando assistência ao brasileiro e à sua família. O último contato de Vitor Daniel com a família aconteceu em 24 de janeiro e no dia 29 a Polícia Federal foi oficialmente comunicada do desaparecimento. Já a localização dele numa sala de detenção do aeroporto de Narita foi confirmada nessa terça-feira (4).

A advogada Thaise Guedes, contratada pela família do brasileiro preso no Japão, o objetivo principal agora é trazê-lo para o Brasil. “As informações que nos foram passadas superficialmente até o momento é que ele vai passar por um julgamento lá, entretanto existe um tratado entre Brasil e Japão que permite que os brasileiros condenados lá possam cumprir pena no Brasil”, resumiu.