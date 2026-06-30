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Auto de Natal do Colégio Marista reúne grande público com apoio da Prefeitura

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A noite deste sábado (13) foi marcada pela realização do Auto de Natal do Colégio Marista Pio X, que aconteceu em frente à Praça da Independência, reunindo um grande público. Esta foi a 27ª edição do evento, que conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). A encenação já integra o calendário cultural de fim de ano da capital paraibana.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declarou que a cidade de João Pessoa se habituou a celebrar o Natal a partir do Auto de Natal do Colégio Marista Pio X. Ele ressaltou que a Prefeitura acolhe e abraça esse projeto porque tanto o prefeito Cícero Lucena como ele entendem que o espírito de Natal deve ser estimulado e potencializado.

“Ali na Praça da Independência, crianças, jovens, professores, funcionários se dedicam a ofertar à cidade um espetáculo único, que está às vésperas de completar 30 anos de existência. A partir dessas encenações, sobretudo, da encenação em torno de José, o Marista Pio X conseguiu rememorar a história do nascimento de Cristo e trouxe emoção para os moradores da cidade que ali estavam presentes num clima único e festivo”, observou.

Marcus Alves afirmou que todos estão de parabéns. “Esse empenho da Prefeitura de João Pessoa, por meio de diversas secretarias como a Semob (Mobilidade Urbana), Sedurb (Desenvolvimento Urbano) e Seinfra (Infraestrutura) é de fundamental importância para a manutenção e a visibilidade deste Auto de Natal que tem um grande valor na memória e na história da nossa cidade”.

A diretora do Colégio Marista Pio X, Elizabeth Cocentino, afirmou que foi um espetáculo memorável, encerrando as atividades letivas de 2025, unindo arte, cultura, esperança e fé. “O apoio da Funjope foi fundamental para o sucesso do nosso espetáculo. Agradecemos imensamente, na pessoa de Marcus Alves, todo empenho e colaboração dispensados”, comentou.

Yuri Ribeiro, coordenador de Arte e Cultura do Colégio Marista, afirmou que a parceria com a Prefeitura de João Pessoa sempre é de suma importância para a realização do evento. “É uma parceria muito forte com Marcus Alves, que é sempre solícito e atento, apaixonado pela cultura, e é muito importante levarmos a mensagem de Jesus Cristo para a cidade através do nosso projeto pastoral, educativo e cultural, junto com a Prefeitura”, disse.

Ele destacou que o público marcou presença. “Foram mais de duas mil pessoas assistindo. O Auto de Natal do nosso colégio se tornou tradicional. Entregamos uma mensagem forte, de um Deus vivo, e isso faz parte da filosofia Marista, tornar Jesus Cristo amado e conhecido. Foi mágico. Toda a escola está em êxtase”, acrescentou.

Espetáculo – Este ano, o tema foi ‘Coração de José, Família Sagrada’, fazendo uma releitura do nascimento de Jesus a partir da visão de São José. Participaram cerca de 300 pessoas entre estudantes, professores, ex-alunos e colaboradores, que atuaram, cantaram, criaram coreografias, produziram e trabalharam no apoio técnico.

Dirigido por Lia Sena, o espetáculo teve como objetivo aproximar o público da identidade cultural do Nordeste, sendo incluídas na peça a ciranda, a dança de reis e outras manifestações da região, simbolizando a forma como as famílias nordestinas vivem o Natal.

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