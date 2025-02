Chuvas de 48 horas ultrapassam a média histórica para todo o mês de fevereiro em João Pessoa

Somente nas últimas 48 horas, João Pessoa registrou 111,2 milímetros de chuvas, superando a média histórica para todo o mês de fevereiro, que era de 106,2mm. Mas, graças a força-tarefa criada pela Prefeitura da Capital, sob o comando da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), não houve ocorrências graves registradas nas últimas horas. Até a manhã desta quinta-feira (6), João Pessoa está sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de que a Capital registre chuva superior a 60mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. O alerta do Inmet também prevê grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos e enxurradas. O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), Kelson Chaves, informou que todas as equipes da Prefeitura de João Pessoa estão em ação.

“Em dois dias choveu mais do que o que vem chovendo historicamente no mês de fevereiro em João Pessoa. Nós estamos com todas as nossas equipes nas ruas, atendendo as ocorrências. Até as 16h, foram 24 ocorrências sendo atendidas ou registradas oficialmente junto a nossa central de operações e nós estamos atendendo todas as demandas, dando prioridade àquelas que envolvem riscos com pessoas”, destacou o coordenador.

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Secretarias em ação – Além da Defesa Civil, várias secretarias municipais estão com equipes de plantão para atender a população. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa segue monitorando e fiscalizando as vias, com o objetivo de reduzir os transtornos provocados pelo acúmulo de água em alguns trechos da cidade, entre eles, Avenida Bancário Sérgio Guerra (Bancários), Viaduto do Cristo e Avenida Valdemar Galdino Naziazeno (Geisel).

Para auxiliar a fluidez dos veículos, a faixa exclusiva para ônibus segue liberada para uso de qualquer condutor, facilitando os deslocamentos e reduzindo os pontos de congestionamento, principalmente, nos horários considerados de pico.

Para evitar intercorrências, o órgão de trânsito reforça à população a necessidade de manterem os veículos sempre revisados, não arriscar travessia por área alagada, manter a velocidade do veículo reduzida, respeitar todas as sinalizações, redobrar a atenção para circulação de pedestres e ciclistas, manter os faróis acesso, assegurar distância dos veículos da frente e não frear de forma brusca.

Urgências no trânsito – Desde a madrugada desta quarta-feira (5), equipes de agentes de mobilidade estão nas ruas e, ainda, monitorando e fiscalizando a mobilidade da cidade através das câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT). Pelas redes sociais (X e Instagram), a população também é informada em tempo real sobre as notícias, podendo optar pelas melhores rotas a seguirem na cidade.

Para qualquer urgência, a orientação da Semob-JP é que as pessoas acionem equipes de agentes de mobilidade urbana, entre 5h e 0h, pelo WhatsApp (83) 98760-2134 ou pelo Disk Semob-JP 3213-7188.

Queda de árvores – Como o alerta vermelho prevê risco de queda de árvores, a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) também está em alerta para casos de urgência. Na tarde desta quarta-feira, houve um registro na Rua Hidelbrando Tourinho, no bairro do Miramar.

Em João Pessoa, para acionar a Semam em caso de queda de árvore, pode ligar para o Disque Denúncia 3218-9208, que funciona como WhatsApp. Também é possível denunciar através do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

Sedes – As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estão funcionando em sistema de plantão para atender as solicitações dentro do protocolo de ações de atendimento à população em momentos de chuva.

Emlur e Seinfra – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana alerta a população que os resíduos descartados irregularmente nas ruas ou em terrenos podem ser levados pela água da chuva e afetar o sistema de drenagem, causando pontos de alagamento na cidade.

As equipes da Emlur estão em alerta para contribuir nas ações para conter os transtornos causados pela chuva e manterá os serviços de coleta e de zeladoria normalmente.

Já a Secretaria de Infraestrutura, por meio da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC), colocou equipes nas ruas já nas primeiras horas do dia circulando pelos bairros para minimizar os efeitos da chuva em pontos específicos com registros de alagamentos.