Cícero Lucena destaca que Prefeitura e Governo do Estado enfrentam juntos o desafio da mobilidade urbana na Capital

O prefeito Cícero Lucena destacou que a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado estão enfrentando juntos o desafio da mobilidade urbana, com projetos pensados e planejados para diminuir o impacto sobre a Capital, diante do crescimento populacional e da demanda da circulação de veículos que impacta a cidade. O gestor esteve presente, nesta quinta-feira (14), na assinatura da ordem de serviço do Arco Metropolitano de João Pessoa, pelo governador João Azevêdo, em um trecho da BR-101.

O evento acontece menos de um mês de outra intervenção importante para a mobilidade urbana da Capital, que foi o início das obras, pela Prefeitura, da ligação da PB-008 às praias do Sol e Gramame, em um grande projeto que também envolve a urbanização, com a presença do governador João Azevêdo. Essas ações, aliadas a outras medidas, como a parceria na construção de parques na cidade, reforçam o compromisso dos governos municipal e estadual trabalharem juntos para beneficiar a população.

“Importante quando você está vivendo em um momento que tem dois gestores, um gestor municipal e um gestor estadual com uma visão ampla de enfrentar os problemas emergenciais, mas mais do que isso, planejar o futuro do crescimento dessa cidade, que é uma das que mais cresce no Brasil. Então, ter essa ação do Governo do Estado, nós moradores entendemos como mais um presente dele para a nossa cidade, porque vai desafogar parte do trânsito da BR-230 e criar alternativas para que a gente, com isso, possa também melhorar o trânsito de João Pessoa”, disse o prefeito.

O objetivo da obra do Arco Metropolitano é melhorar o fluxo do trânsito da região com a retirada do tráfego de caminhões pesados de vias urbanas da cidade, reduzindo também o tempo de viagem. O projeto ainda prevê a construção de duas pontes, com extensão de 40 metros, sobre o Rio Gramane e Mumbaba, entre outros serviços, com investimento de R$ 181 milhões e prazo de conclusão de 24 meses.

Logo após a assinatura da ordem de serviço, o prefeito acompanhou o governador João Azevêdo no trajeto que vai fazer parte do Arco Metropolitano, ligando um trecho da BR 101, na zona Sul da Capital, até um trecho da BR-230, na região de Santa Rita. Na prática, essa ligação vai retirar o fluxo de veículos que teriam que passar por João Pessoa no deslocamento entre Recife e Campina Grande, por exemplo, e de Natal para Recife.

O governador João Azevêdo fez uma projeção bastante otimista do impacto para a mobilidade urbana da Capital. “Nós vamos, literalmente, tirar mais de 350, 400 caminhões todos os dias que passam aqui na rodovia por dentro de João Pessoa. Então, essa é uma obra pensada, realmente, para trazer uma melhoria significativa na mobilidade de João Pessoa. Nós esperamos que, em 24 meses, essa obra esteja pronta. Até porque isso aqui é um consórcio, são grandes empresas que vão executar a obra, projetou o governador.