Prefeitura de João Pessoa prepara ações da campanha ‘Não é Não’ para blocos do Carnaval

Depois do Forró Verão, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), se prepara, agora, para levar a campanha ‘Não é Não contra a Importunação Sexual e Violência Doméstica’ para os blocos de Carnaval. Este ano, a ‘Folia em Sol Maior’ iniciou no dia 31 de janeiro, com as prévias do Carnaval Tradição, e segue até 04 de março. A programação completa está disponível neste link.

“Estaremos presentes com nossas equipes durante todo o período carnavalesco entregando material educativo e sensibilizando a população sobre os diferentes tipos de assédio e de violência de gênero, além de como identificá-los e denunciá-los junto aos órgãos competentes”, destacou a secretária das Mulheres da Capital, Nena Martins.

Na capital paraibana, a campanha está sendo realizada há quatro anos, com ações nos grandes eventos públicos, fazendo a distribuição de material educativo nos transportes públicos, ônibus e trens. “Nos primeiros finais de semana de 2025, montamos uma tenda ao lado do palco do Forró Verão e as pessoas nos buscavam. É muito gratificante ver que a população consegue detectar na gestão do prefeito Cícero Lucena e Leo Bezerra essa política de acolhimento das mulheres em situação de violência”, afirmou.

Durante os cinco sábados, foram registrados três casos de violência doméstica, com o encaminhamento das mulheres para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. “Isso porque elas não querem denunciar, mas sim acolhimento e atendimento psicológico”, disse.

“A gente chega a se surpreender com os índices de violência nesse período, assim como no período natalino e no Réveillon. Nós temos políticas públicas para orientar as mulheres, mas precisamos massificar essas ações para que a violência contra as mulheres possa acabar”, pontuou.

Nena Martins ressaltou que a SPPM trabalha em conjunto com todas as secretarias municipais e outros órgãos públicos, a exemplo da Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça, “que estão sempre nos apoiando para que essas políticas públicas sejam realizadas e que as mulheres possam ter atendimento na hora certa no combate à violência”, concluiu a secretária.

Serviço – Em João Pessoa, a Prefeitura mantém uma rede estruturada para atender mulheres vítimas dos variados tipos de violência. Essa rede é composta por serviços diversos como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha, o Espaço da Mulher Paula Adissi, o Instituto Cândida Vargas e a Rede Municipal de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, responsável por promover a articulação entre instituições e serviços governamentais na esfera municipal para o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento de todas as formas de violência, doméstica e de gênero.

Canais de denúncias:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil

190 – Polícia Militar

153 – Ronda Maria da Penha

0800-283-3883 – Canal de acolhimento do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (atendimento 24h) e durante a semana, de segunda a sexta-feira, (83) 98695-3549, e das 8h às 17h, pelo telefone (83) 3213-7359.