Centro Cultural de Mangabeira oferece 664 vagas em diversos cursos e abre inscrições nesta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), abre processo seletivo para inscrições em diversos cursos ofertados no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, nesta segunda-feira (20), a partir das 9h. Neste semestre, 2025.1, serão oferecidas 664 vagas, distribuídas em 34 turmas em 11 modalidades. As inscrições poderão ser feitas através deste link, até o dia 26 de janeiro.

“O Centro Cultural de Mangabeira é uma referência, tem uma grande importância para todos nós da Prefeitura como um espaço de desenvolvimento da arte, da cultura, mas, sobretudo, por essa iniciativa de formação, de capacitação para os moradores de João Pessoa, principalmente da Zona Sul. A Funjope tem uma política de valorização das múltiplas linguagens, nas mais diversas áreas, do instrumento musical à dança e as artes visuais. Isso é muito importante, porque capacita o nosso jovem e o adulto interessado no processo de profissionalização”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Os cursos disponíveis incluem artes visuais, música, dança, ballet e informática, entre outros. “A orientação do prefeito Cícero Lucena é que a gente consiga acolher, abraçar, cuidar das mais diversas áreas. E nesse caso da formação, a gente consiga desenvolver uma vocação no jovem. Isso é fundamental. Os nossos professores se dedicam a isso”, reforçou.

O diretor do Centro Cultural, Júnior Mangabeira, ressaltou que o processo seletivo oferece oportunidades para pessoas de todas as idades que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos em diversas áreas. “O Centro Cultural vem com o propósito de buscar atividades que atendam as necessidades da população local. A gente vem numa crescente na procura de novas atividades e um dos nossos objetivos é ampliar a realização de eventos, como já vem ocorrendo nos últimos anos”, disse.

Segundo ele, neste semestre, o espaço também promoverá uma série de oficinas gratuitas. “Já informando a população que vamos construir junto com a Funjope possibilidades de trazer oficinas momentâneas ao longo do semestre, que vai até a metade do ano, e durante esses meses, em paralelo, buscar intensificar os eventos ao longo do ano para que a população possa participar, se divertir nas atividades culturais oferecidas pela Prefeitura, através do Centro Cultural”, destacou.

Inscrições – Poderão ser feitas através deste link. Aqueles que tiverem dificuldades de acesso à internet, podem se dirigir à sede do Centro Cultural (Avenida Josefa Taveira, 1.777, bairro Mangabeira). No local, as equipes darão apoio para que o candidato efetue a inscrição. Para o atendimento presencial, de20 a 26 de janeiro, serão distribuídas diariamente 60 senhas, sendo 30 pela manhã (8h30 às 11h30) e 30 no turno da tarde (13h às 16h30).

Para se inscrever, online ou presencial, os interessados devem ter em mãos os documentos pessoais, como RG e CPF, além de preencher um formulário de inscrição. As vagas são limitadas e a seleção será feita por ordem de inscrição, priorizando a diversidade e a inclusão. Cada pessoa poderá se inscrever em duas modalidades neste semestre. Sendo 01 vaga para curso em sala de aula e 01 vaga para as atividades do salão.

De acordo com o cronograma do Centro Cultural, os cursos têm previsão de início em 10 de fevereiro e encerramento em 05 de junho de 2025. As aulas serão ministradas por profissionais qualificados e experientes em suas áreas. Os cursos ofertados são presenciais e totalmente gratuitos, com aulas de 01 a 04 vezes por semana, a depender do curso.

A divulgação do resultado dos classificados e das listas de espera, de cada curso/turma, está prevista para o dia 31 de janeiro de 2025, através do link: https://goo.su/OMUq8H. As listas serão também fixadas no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena.

Para mais informações sobre os cursos, a inscrição e todo o processo, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 9947-2554, ou via e-mail: [email protected], além do site oficial do Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena.