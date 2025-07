Shows de Mala sem Alça, Os 3 do Nordeste e Ray Porto marcam segundo dia de festa do São Pedro 2026

O São Pedro é uma realização da Prefeitura de Junco do Seridó, com apoio do Governo Federal, através do Ministério do Turismo, Governo da Paraíba, Sesc/Senac e Banco do Nordeste. Neste domingo (29), a festa tem continuidade com os cantores Zé Cantor, Avine Viny e a Banda Circuito Musical.

