João Azevêdo anuncia mais de R$ 11 bilhões em investimentos na Paraíba; CONFIRA DETALHES

Francisco França/secom-pb

O governador João Azevedo (PSB) apresentou nesta segunda-feira (13) um pacote de obras e serviços que serão realizadas até o fim do próximo ano. Ao todo são R$ 11,5 bilhões em investimentos, sendo R$ 9,39 bilhões com recursos próprios e R$ 2,11 bilhões provenientes de recursos do governo federal via orçamento geral da União e através do Novo PAC.

“Com o programa Paraíba 2025-2026, estamos garantindo um futuro melhor para nossa população, com investimentos que abrangem todas as áreas essenciais para o desenvolvimento do estado”, afirmou o governador, na solenidade, que aconteceu no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Confira as novidades por área:

Segurança Alimentar

Dentre as ações anunciadas está a universalização do programa Tá na Mesa, que deve chegar aos 223 municípios paraibanos até 2026. O programa será implantado em mais 66 cidades e em quatro bairros de João Pessoa e quatro bairros de Campina Grande, representando investimentos de R$ 82 milhões, somados aos R$ 163 milhões que já são gastos no fornecimento de 13 milhões de refeições à população vulnerável.

Educação

Na Educação, o governador João Azevêdo anunciou a instituição do Passe Livre para alunos do 9º ano e do Ensino Médio da rede estadual de ensino nas Regiões Metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande, mais uma medida do Governo do Estado para combater a evasão escolar. A ação representa investimentos de R$ 89,5 milhões.

O gestor disse que serão construídas 26 novas escolas e a reformadas e ampliadas 58 outras. Além disso, serão construídas 203 novas salas de aulas em 69 escolas, instalados sistemas de climatização em 452 escolas estaduais e implantado o programa Bibliotecas para o Futuro em diversos municípios, com um impacto financeiro de R$ 625 milhões.

Ciência e Tecnologia

Para a Ciência e Tecnologia, foram anunciadas a construção da Cidade da Astronomia, em Carrapateira e Aguiar; implantação de Laboratório de Prototipagem 3D, em João Pessoa; Programa Vale dos Dinossauros – Novos Caminhos; a ampliação do Paraíba Digital; e Programa Estadual de Concessão de Bolsas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, apoio aos núcleos de excelência, participação em eventos e programas nacionais e internacionais, somando recursos de R$ 187,2 milhões.

Servidores públicos

O governador não antecipou de quanto será o aumento linear para o servidores públicos estaduais, mas adiantou algumas melhorias salariais que serão implementadas em breve. João Azevêdo assegurou a implantação do vale refeição para 40.596 servidores a partir da folha de janeiro; pagamento do piso do Magistério; o reajuste do salário mínimo; a incorporação de mais um percentual da Bolsa Desempenho aos servidores da Segurança Pública, Magistério e Fisco.

Na semana passada, servidores das forças de segurança iniciaram um mobilização nas ruas para cobrar melhorias salariais.

Nesta área, João Azevêdo ainda anunciou que ainda no primeiro semestre será concedido reajuste diferenciado aos professores prestadores de serviço, bem como um reajuste linear para os servidores que está em estudo pela equipe econômica do governo.

Segurança Pública

Na Segurança Pública, o governador João Azevêdo anunciou a construção de novos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) nos municípios de Cajazeiras e Guarabira; reforma do prédio da sede da Polícia Civil, em João Pessoa; construção da Sede do Grupo Aéreo Tático, em João Pessoa; ampliação e reforma das Ciretrans em diversos municípios; e videomonitoramento por meio bodycams, com injeção de recursos de R$ 40,5 milhões.

O governo disse que irá construir Centros Socioeducativos de Internação em Campina Grande e Patos, com destinação de recursos na ordem de R$ 28,5 milhões.

Rodovias

O gestor também assegurou a implantação das novas rodovias que somam 863 Km e a requalificação de 220 Km de rodovias que somam investimentos de R$ 2,4 bilhões. Parte desse recurso (R$ 317,5 milhões) será destinada ao programa Estradas da Cidadania que consiste na pavimentação de rodovias de acesso a distritos.

Também foram anunciadas as recuperações das rodovias estaduais e execução da pontes e estradas vicinais na zona urbana em diversos municípios.

Recursos hídricos

Na área de recursos hídricos haverá a regularização de redes de distribuição de água e aquisição de equipamentos em diversos municípios, totalizando R$ 1,8 bilhão em investimentos em 54 municípios que serão beneficiados com a implantação de 456 Km de adutoras.

Esgotamento sanitário

Em esgotamento sanitário serão executados obras que somam R$ 515 milhões na estação de tratamento de esgoto do Baixo Róger, em João Pessoa, Cabedelo e Bayeux; além de Cajazeiras, Patos, Piancó, Taperoá, Congo, Parari.

Barragens

Também foram anunciadas a construção e recuperação das barragens de Formigueiro, em Sumé; Bois, em São José de Espinharas; Capoeira, em Bernardino Batista; Estrelo, em Pombal; Olho d’Água Seco, em Uiraúna; Solânea, em Solânea; Catingueira, em Catingueira; Rubens Macedo, em Belém; Camalaú, em Camalaú; Assentamento, em Pocinhos; Tanque, em Vista Serrana; e Leitões, em Taperoá, Picuí, São Vicente do Seridó, Cacimba de Dentro, Barra de Santa Rosa, Pedra Lavrada, São José do Brejo do Cruz e São Mamede, com investimentos de R$ 337,2 milhões.

Mobilidade Urbana

Na área de mobilidade urbana serão executadas as obras do Sistema de Ônibus Rápido (BRS), em João Pessoa, com a construção de dois corredores – Pedro II e Cruz das Armas e Terminais de Passageiros, com investimento total de R$ 260 milhões.

Habitação

Em habitação, serão construídas 10.043 novas moradias pelos programas Parceiros da Habitação; Minha Casa, Minha Vida (FGTS); Minha Casa, Minha Vida (FAR, Entidades, Rural); Pró Moradia; Viva o Centro, em João Pessoa; além de construção de um novo condomínio do programa Cidade Madura, em Sapé; regularizações fundiárias; e reassentamentos de famílias da Barragem Retiro, compreendendo recursos que somam R$ 1,4 bilhão.

Turismo e desenvolvimento econômico

Na área de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o chefe do Executivo estadual anunciou a implantação do Centro de Convenções do Sertão, em Patos; construção do Museu de Arqueologia, em Cajazeiras; construção do Museu, reforma e requalificação do Monumento Natural Vale dos Dinossauros, em Sousa; o aeródromo de Juazeirinho e balizamento noturno dos aeródromos de Guarabira, Cuité, Araruna, Conceição e Princesa Isabel; Vila dos Pescadores no Pólo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa; programa para revitalização de Engenhos – ICMS Patrimonial em diversos municípios; Empreender Rural – Engenhos; cobertura do anfiteatro do Santuário Pe. Ibiapina, em Solânea; e Escola de Gastronomia e Hotelaria, na Comunidade Aratu, em João Pessoa, totalizando investimentos de R$ 133 milhões.

O governador João Azevêdo anunciou novas obras no Porto de Cabedelo, com a ampliação do dique, além da aquisição e instalação de equipamentos para movimentação de contêineres.

Para o fortalecimento da indústria e logística, foram asseguradas a requalificação da infraestrutura dos distritos industriais de João Pessoa, Campina Grande e Queimadas; implantação do Terminal Logístico Rodoviário de Cargas da Paraíba; novo Distrito Industrial, em Conde; Polo Moveleiro, em João Pessoa; gasoduto para o Porto de Cabedelo e Polo Turístico Cabo Branco, somando R$ 116,6 milhões em investimentos.

Na área de transição energética, o Governo do Estado irá injetar recursos de R$ 3,2 milhões em projetos e iniciativas para o desenvolvimento da produção de hidrogênio de baixo carbono e outras potencialidades. Estão previstos a instituição do Programa de Incentivo à Gestão Energética Municipal; Balanço Energético do Estado; Sistema de Informações Energéticas da Paraíba; Migração de Unidades Consumidoras da Administração Direta do Estado para o Mercado Livre de Energia; Atualização do Atlas Eólico e integração com o Atlas Solarimétrico; e Estudo das Potencialidades Bionergéticas da Paraíba.

Saúde

Na Saúde, o gestor assegurou a construção do Hospital da Mulher do Sertão, no município de Sousa; a construção da nova sede do Laboratório Central de Saúde (Lacen), da Escola de Saúde Pública e da Secretaria de Estado da Saúde, em João Pessoa. Também serão implantadas Policlínicas em João Pessoa e Campina Grande; novos Centros Especializados de Reabilitação em Itabaiana, Mamanguape, Esperança e Picuí; Centros de Hemodiálise em Pombal, Picuí, Mamanguape, Catolé do Rocha e Piancó; implantação do Centro de Referência Especializado para o Tratamento do Autismo e Neurodivergentes, em Bayeux; Programa Saúde Itinerante em diversos municípios que visa reduzir filas de espera para consultas e exames especializados e integrar programas especiais de governo. Com unidades móveis (carretas da saúde) equipadas com tecnologia de ponta, o Saúde Itinerante oferecerá uma ampla gama de serviços, desde consultas cardiológicas e pediátricas até exames de imagem e procedimentos odontológicos, além de ações de castração de animais domésticos e campanhas de vacinação.

Na área, o governador anunciou o programa Coração Paraibano Especialidades, com a inclusão da linha de cuidado para Acidente Vascular Encefálico (AVE), implantação do projeto “Coração Paraibano nas Escolas” e a formação contínua de profissionais de saúde.

Além disso, foi anunciado o programa Tele UTI com a implementação de televisitas e teleconsultorias diárias nas UTIs, monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho das UTIs e habilitação de novos leitos junto ao Ministério da Saúde, somando recursos de R$ 300 milhões.

Mulher e Diversidade

Na área da Mulher e Diversidade Humana, foram assegurados recursos de R$ 61 milhões para a construção Casa da Mulher Brasileira em João Pessoa e Patos; implantação de novas Delegacias Especializada para Atendimento da Mulher e Centros de Referência da Mulher; e instalação do Memorial das Etnias Paraibanas (Museu da Diáspora Negra, Comunidades Tradicionais e Povos Originários da Paraíba).

Agricultura familiar

Na Agricultura Familiar foram anunciados R$ 1,34 bilhão em investimentos com a execução de novas ações no projeto Cooperar, com a construção de sistemas de abastecimento singelos, sistemas de abastecimento completo, dessalinizadores, cisternas, passagens molhadas, tecnologias sociais (energia solar, caprinocultura, avicultura, meliponicultura e palma); Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba II (Procase II), com implantação de Planos de Investimento Resiliente (PIR) para comunidades rurais; Planos de Negócios para Cooperativas e Unidades de Beneficiamento; atendimento por assistência técnica e extensão rural (ATER) agroecológica, beneficiando 2.700 famílias nos próximos dois anos; capacitação em assistência técnica e extensão rural (ATER) e consultoria técnica especializada; capacitação e intercâmbios de agricultores; capacitação para acesso às Políticas Públicas e outros programas; apoio ou criação de feiras e Centros de Comercialização; estruturação de incentivos para o desenvolvimento e adaptação de tecnologias inovadoras para a agricultura familiar.

Também foi anunciada a ampliação do projeto Incluir Paraíba com atendimento de 3.000 famílias agricultoras em 91 municípios paraibanos para garantir a construção projetos produtivos vocacionais, com aporte de recursos de R$ 25 milhões em parceria com o governo federal. Nos próximos dois anos também serão executadas as ações do projeto Sertão Vivo com a implantação de sistemas produtivos resilientes ao clima; melhoria no acesso à água para produção rural; e gestão das experiências e aprendizados. A iniciativa pretende contemplar mais de 37 mil famílias de 147 municípios com injeção de recursos na ordem de R$ 150 milhões. O governo ainda executará obras de perfuração e instalação de 630 poços no Sertão do estado.

Meio Ambiente

Os investimentos de R$ 77,1 milhões em Meio Ambiente e Sustentabilidade preveem a implantação do programa Paraíba Mais Verde que visa promover a restauração ambiental e o desenvolvimento social, fortalecendo a conexão entre a comunidade local e o meio ambiente, visando soluções adaptativas e resilientes para enfrentar os desafios climáticos, assegurando um futuro mais verde e sustentável. A iniciativa deve abranger 120 municípios com ações de implantação de viveiros, distribuição de mudas, apoio à criação de rede de coletores de sementes para os projetos de restauração ambiental; oferta de assistência técnica para viveiricultores; e restauração de áreas degradadas (nascentes, demais APPs, lixões encerrados), alcançando 18.450 hectares de área recuperada. No segmento, também estão previstas a construção da sede administrativa do Parque Estadual Pedra da Boca, em Araruna, e do Parque Estadual Mata do Pau Ferro, em Areia; a requalificação das instalações do Sítio Arqueológico Itacoatiras de Ingá; e ampliação e reforma da sede da Sudema, em João Pessoa.

Esporte

No Esporte, o chefe do Executivo anunciou a construção do Centro de Treinamento Paralímpico, em João Pessoa; construção do Centro de Treinamento para Esportes Olímpicos, em Sousa; construção do Campo de futebol do Leão, em Campina Grande; construção de Centros Olímpicos de Formação Poliesportivos, com campo, piscina e ginásios nos municípios de Santa Rita, Bayeux, Cuité e Mamanguape; ampliação e reforma do Estádio de Futebol de Serra Branca; e a iluminação de LED do Estádio Perpetão, em Cajazeiras, compreendendo investimentos de R$ 177 milhões.

Convênios com municípios

O governador João Azevêdo ainda assegurou a continuidade e fortalecimento de parcerias com os municípios, com a construção, ampliação e reforma de escolas e ginásios esportivos em 150 unidades de ensino; aquisição de 200 ônibus escolares; Programa de Requalificação de 70 Mercados Públicos Municipais; construção de 30 arenas esportivas; Programa de Pavimentação com abrangência em 150 municípios; e projetos de 50 equipamentos públicos.