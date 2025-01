Construção Civil da PB tem o quarto maior crescimento de empregos do Brasil

Construção Civil em João Pessoa. Kleide Teixeira/Arquivp

O setor da construção civil na Paraíba vive um momento de expansão no emprego, de acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em apenas dois anos, a quantidade de empregos formais no setor aumentou 25,2%, o quarto maior crescimento entre todos os estados brasileiros.

Esse avanço representa o melhor resultado para o estado desde a criação da série histórica do Novo Caged, em 2020. Com mais de 52 mil trabalhadores formais na Paraíba, a construção civil está aquecida e se tornou também o setor produtivo do estado com o maior crescimento do número de vagas no ano.

Até outubro de 2024, o saldo de empregos na construção civil – que é a diferença entre admissões e desligamentos – acumula uma oferta de 5.271 novas vagas, o que representa um aumento de 8,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este saldo de empregos é superior ao observado no comércio, indústria e agricultura, ficando atrás apenas do setor de serviços.

De forma geral, a construção civil detém 10% de todas as vagas de emprego na Paraíba. O setor se tornou responsável, porém, por 20,5% do saldo positivo de novas vagas de trabalho. São números que comprovam a expansão sobre trabalhadores que estão migrando para o setor.

“Esses resultados reforçam a importância do setor como motor de desenvolvimento econômico e social na Paraíba. Além disso, a ampliação de oportunidades no mercado formal destaca a construção civil como um dos principais responsáveis pela recuperação e crescimento do emprego no estado em 2024”, afirma Leonardo Bronzeado, sócio da Eco Construtora.

Proporcionalmente, não há outro setor que tenha contratado mais no ano que a construção civil no estado: além da ampliação do número de vagas e do saldo de empregos, o Novo Caged revela que o setor ampliou significativamente também o número de admissões, com um aumento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2023. Esse crescimento reflete o aquecimento da economia e o impacto positivo de obras públicas e privadas na geração de empregos.

Segundo Leonardo Bronzeado, devem ser contratados mais profissionais nas funções de carpinteiro, pedreiro de fachada, técnico de segurança, jovem aprendiz, almoxarife, servente, armador, eletricista, entre outras. “É toda uma cadeia produtiva que se movimenta com o avanço sustentável da construção civil”, conclui.