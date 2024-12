Um Ano de Capacitação e Desenvolvimento no Meio Rural

Ao longo do ano de 2024, o Projeto Bom é na Feira percorreu 32 municípios da Paraíba, promovendo capacitações e ações voltadas para o fortalecimento das comunidades rurais. Com a realização de mais de 100 palestras, o projeto abordou 108 temas diferentes, impactando diretamente mais de 3 mil pessoas.

A iniciativa é conduzida pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Governo do Estado e de parceiros como a Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (SEDAP), Sebrae Paraíba e Apacco.

O projeto teve como um de seus principais focos o incentivo ao empreendedorismo feminino no meio rural. Por meio de palestras e oficinas, mulheres foram orientadas sobre como potencializar suas atividades produtivas, gerenciar recursos de forma eficiente e buscar oportunidades para ampliar a comercialização de seus produtos. Esse espaço de aprendizado e troca de experiências permitiu que muitas produtoras rurais enxergassem novas perspectivas para seus negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Os temas abordados nas capacitações foram amplos e diversificados, atendendo às demandas específicas de cada comunidade visitada. Entre os assuntos discutidos, destacaram-se práticas sustentáveis na produção agrícola, gestão financeira, segurança alimentar e técnicas de manejo agroecológico. Além disso, foram tratados tópicos relacionados à organização de feiras livres, estratégias para agregar valor aos produtos e formas de acessar políticas públicas voltadas ao setor rural.

A importância do Projeto Bom é na Feira vai além das capacitações realizadas. Ele se consolidou como uma iniciativa que promove a integração entre produtores, consumidores e gestores públicos, fortalecendo as cadeias produtivas locais e incentivando o consumo consciente. Ao levar conhecimento técnico e prático para as comunidades rurais, o projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras, além de fomentar a economia regional.

Essa ação conjunta entre instituições públicas e privadas reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do meio rural. A condução da Fundação Parque Tecnológico com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Governo do Estado e dos parceiros locais foi essencial para que o projeto alcançasse um número significativo de pessoas ao longo do ano.

O Projeto Bom é na Feira segue como um exemplo de como iniciativas voltadas à capacitação podem gerar impactos positivos duradouros nas comunidades rurais. Ao promover o empreendedorismo rural e abordar temas relevantes para o setor agrícola, a ação fortalece as bases para um futuro mais próspero no campo.

Para o ano de 2025, o Projeto Bom é na Feira planeja expandir ainda mais suas atividades, buscando alcançar novos municípios e ampliando o impacto das ações realizadas. Entre as metas para o próximo ano estão a intensificação do apoio à comercialização dos produtos das comunidades rurais, promovendo feiras regionais e conectando produtores a novos mercados. Com essas iniciativas, o Bom é na Feira reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a transformação social no meio rural, contribuindo para um futuro ainda mais promissor para as famílias agricultoras da Paraíba.