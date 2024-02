Imagineland 2024 terá prêmios de até R$ 150 mil em competições

O Imagineland 2024, evento que acontecerá em 26, 27 e 28 de julho deste ano, divulgou os valores das premiações para competições. Os valores chegam até R$ 150 mil reais, a depender da categoria para K-pop, Cosplay e Games.

Para a competição K-Pop Contest, os valores de premiações gerais será de R$ 17 mil. Já para a categoria Cosplay Cup as premiações gerais serão de R$ 16 mil.

O Campeonato de Games terá a maior premiação do Imagineland 2024. Os valores das premiações gerais na categoria chegam a R$ 150 mil.

Para concorrer aos prêmios, os participantes do Imagineland devem se inscrever nas competições (confira o cronograma de inscrições abaixo).

Inscrições para o K-pop Contest : a partir de 4 de março

: a partir de 4 de março Inscrições para o Campeonato de Games : a partir de 11 de março

: a partir de 11 de março Inscrições para o Cosplay Cup : a partir de 14 de março

: a partir de 14 de março Inscrições de artistas para o Artists’ Alley: a partir de 23 de março

Imagineland 2024

A segunda edição do Imagineland vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Porém, antes do dia do evento principal, a organização vai promover um “esquenta”. O Jump On vai ser o lançamento oficial do Imagineland 2024 e deve acontecer no dia 2 de fevereiro, em João Pessoa. Na data, vão ser anunciadas mais atrações e as áreas do evento.

A produção ainda explicou que vai sortear 100 vagas para os interessados em participar do Jump On em João Pessoa.

Entre os nomes confirmados para o Imagineland 2024 está o do norte-americano Michael Cudlitz, que trabalhou em séries como The Walking Dead e foi anunciando como o Lex Luthor da série Superman & Louis. Também vão estar presentes na segunda edição do evento os dubladores Wendel Bezerra (Goku e Bob Esponja) e Guilherme Briggs (Buzz Lightyear e Optimus Prime).