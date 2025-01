Prefeito Cícero Lucena autoriza reforma e modernização do Ninho do Saber Márcia Suênia Madruga, em Mangabeira

Com objetivo de proporcionar uma boa estrutura física e uma melhor qualidade de ensino às crianças que estão entrando na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra autorizaram, nesta sexta-feira (10), a reforma e modernização do Ninho do Saber Márcia Suênia Madruga Alves da Silva, localizado no bairro de Mangabeira VIII.

“É motivo de muita alegria estar aqui hoje. A gente vê que aquilo que a gente sonha é possível. Desde que você tenha outras pessoas sonhando junto com você, ajudando, colaborando. E é essa minha certeza que vamos fazer a educação pública de João Pessoa igual ou melhor do que as melhores escolas particulares. Porque nós temos equipe, nós temos a alma das escolas, nós temos pessoas apaixonadas, dedicadas, dando a sua vida para transferir o seu conhecimento e formar as crianças de hoje como cidadãos do amanhã com a vida melhor”, destacou Cícero Lucena.

O Ninho do Saber vai receber uma série de melhorias estruturais como instalação de fachada, novas instalações elétricas e hidráulicas, pintura, construção de seis novas salas de aula, execução de reservatório de água, escovódromo, climatização de todos os ambientes e acessibilidade. O investimento será de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

“Hoje 52 unidades estão sendo melhoradas, reconstruídas, trazendo o padrão do governo Cícero Lucena, com salas climatizadas, com acessibilidade, com espaço lúdico para meninada e com solário. Tanto faz ser no bairro do Bessa como lá no Alto do Mateus, a orientação do nosso gestor é entregar uma estrutura de qualidade. Essa unidade, como a gente vê, estava muito acabada. Precisava-se de melhorias e a gente está chegando aqui para trazer esse padrão diferenciado”, explicou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

O secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, destacou que esta é a 105ª unidade de ensino que recebeu ordem de serviço para construção ou reforma na gestão do prefeito Cícero Lucena. “Já entregamos 42 escolas e estamos reformando dezenas. Aqui, só para se ter uma ideia, terá um investimento de quase R$ 2,5 milhões, que mostra que não será uma simples manutenção. É uma reconstrução e ampliação seguindo o padrão de qualidade dessa gestão”, explicou.

A solenidade de assinatura de ordem de serviço contou com a participação do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores João Corujinha, Luís da Padaria e Rômulo Dantas, além de secretários e auxiliares da gestão.

Colônia de Férias – O Ninho do Saber Márcia Suênia Madruga Alves da Silva é uma das 98 unidades que estão recebendo o prefeito Cícero Lucena na Colônia de Férias realizada pela Secretaria de Educação e Cultura. Cerca de 16 mil alunos estão participando do projeto.