veja os uniformes dos 10 times participantes

O Campeonato Paraibano 2025 terá início no próximo sábado (11) com o duelo entre Serra Branca e Campinense, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Além de Carcará e Raposa, outros oito times vão disputar a elite do futebol estadual neste ano. Um ponto que é bastante comentado na abertura da temporada, já que as equipes ainda não entraram em campo oficialmente, é os uniformes que serão utilizados ao longo da competição.

+ Paraibano 2025 no Jornal da Paraíba: saiba como assinar o plano para assistir ao estadual

Veja os uniformes dos 10 times que vão disputar o Campeonato Paraibano 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal Paraíba)

Agora, o Jornal da Paraíba apresenta os 10 uniformes que serão utilizados no Campeonato Paraibano 2025.

Veja os uniformes de cada time do Campeonato Paraibano 2025

AUTO ESPORTE-PB

Campeão da 2ª divisão do Campeonato Paraibano, o Macaco Autino vai mandar seus jogos com o mesmo padrão utilizado no título da Segundona em 2024. O uniforme é composto pela tradicional cor vermelha e detalhes brancos na gola e nas mangas da camisa.

Camisa do Auto Esporte-PB para o Paraibano 2025. (Foto: João Neto/Auto Esporte-PB)

BOTAFOGO-PB

O vice-campeão paraibano da última temporada optou pelas tradicionais cores preto e branco que fazem parte da história do Belo. Em comparação com o uniforme de 2024 não houveram muitas mudanças, mas vale ressaltar a saída de um dos patrocinadores para dar lugar ao programa de sócio “Belo Mania”.

Camisa do Botafogo-PB para a temporada 2025. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

CAMPINENSE

Apostando em um novo fornecedor, a Raposa optou por preservar o tradicional padrão rubro-negro com listras horizontais do uniforme titular, apresentando algumas mudanças às camisas de 2024, como os detalhes vermelhos na gola e nas mangas.

Camisa do Campinense para a temporada 2025. (Foto: Estefinho Francelino)

ESPORTE DE PATOS

Vice-campeão da 2ª divisão do Campeonato Paraibano, o Patinho deu uma repaginada e vai utilizar um padrão totalmente vermelho, deixando de lado as listras alvirrubras verticais do uniforme da última temporada.

Camisas do Esporte de Patos para a temporada 2025. (Foto: Divulgação/Esporte de Patos)

NACIONAL DE PATOS

Um dos representantes do Sertão da Paraíba, o Naça resolveu dar uma inovada nos detalhes da camisa, manteve o verde, adotando uma tonalidade mais forte, que representa a essência do clube e adicionou tons dourados ao escudo, gola, mangas, número e patrocinadores.

Camisa do Nacional de Patos para a temporada 2025. (Foto: Divulgação/Nacional de Patos)

PICUIENSE

Outro clube que foi promovido da 2ª divisão estadual, o Papagaio também optou por mudanças em relação ao padrão do ano passado. Em 2025, a cor predominante do alviverde será o branco, com listras verticais vermelhas e verdes compondo o uniforme da equipe do Curimataú da Paraíba.

Camisa da Picuiense para a temporada 2025. (Foto: Divulgação/Picuiense)

POMBAL

A partir das últimas publicações nas redes sociais do Carcará do Sertão, o padrão que o clube vai utilizar no estadual desta temporada é o mesmo de 2024, mantendo o uniforme que fez parte da estreia dos sertanejos na elite do futebol paraibano.

Camisa do Pombal para a temporada 2025. (Foto: Studio Foco em Foco)

SERRA BRANCA

Quem também vai repetir a dose em 2025 é o Carcará do Cariri. Semifinalista do Paraibano na temporada passada, o Serra Branca optou por utilizar o mesmo uniforme durante o estadual deste ano, mantendo o azul como cor predominante.

Camisa do Serra Branca para a temporada 2025. (Foto: Cassiano Cavalcanti/Serra Branca)

SOUSA

Atual campeão estadual, o Dinossauro optou por um design nostálgico destacando a conquista do Campeonato Paraibano de 1991, primeiro título oficial do clube. Aflorando a rivalidade com os demais representantes sertanejos, compõe o uniforme alviverde a frase “Maior do Sertão” e o patch do tricampeonato estadual de 2024.

Camisa do Sousa para a temporada 2025. (Foto: Phelipp Afonso/Sousa)

TREZE

No ano do centenário, o Galo da Borborema buscou manter a tradição e história do clube com as listras verticais alvinegras e escudos que a equipe utilizou ao longo dos quase 100 anos de fundação. O uniforme principal também conta com um patch no centro da camisa que faz referência ao primeiro século do Treze, que será comemorado no dia 7 de setembro de 2025.

Camisa do Treze para a temporada 2025. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.