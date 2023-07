Parque da Cidade

Seinfra inicia obras para criação de estacionamentos no Aeroclube que vão beneficiar o comércio local

04/07/2023 | 07:30 | 60

As obras do projeto viário do Parque da Cidade, no Aeroclube, estão em ritmo acelerado, com a execução do alargamento de vias no local, passando de duas para seis faixas, para melhorar a mobilidade e o fluxo do trânsito. Os trabalhos estão sendo executados pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que incluiu uma nova intervenção junto ao projeto original, que é a criação de estacionamentos que vão beneficiar os comerciantes da região.

Os serviços também estão em andamento, com previsão de conclusão de 60 dias, como explica Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra. “Para que a gente não prejudique os dois sentidos, estamos fechando um lado primeiro para depois fazer no lado oposto. Já fizemos a ampliação da quantidade de faixas e, com isso, sabemos que fica mais difícil parar para acessar os estabelecimentos. Mas o estacionamento vai garantir o acesso total e de forma segura”, garantiu.

Parque da Cidade – Além do alargamento de vias e dois estacionamentos, o projeto viário também inclui a implantação de binários no entorno do Parque da Cidade, no Aeroclube. As intervenções são nas vias Suzy Lacerda, Ivanice Martins e Mirian Barreto Rabelo, que hoje contam com duas faixas.

O novo plano de mobilidade para a região inclui ainda uma ponte estaiada que vai ligar as Ruas Mirian Barreto Rabelo com a Suzy Lacerda e o Retão de Manaíra. Ao todo, 45 ruas estão inseridas no projeto, que também prioriza ciclovias, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade.

O Parque da Cidade terá equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de lazer e convivência.