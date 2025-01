Crianças da Rede Municipal de Ensino se divertem com atividades musicais durante Colônia de Férias

Crianças da Rede Municipal de Ensino estão se divertindo durante a Colônia de Férias promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Até o dia 28 de janeiro, cerca de 16 mil crianças de 98 Ninhos do Saber estarão participando das atividades, que garantem momentos de alegria, diversão e aprendizado.

A manhã desta quinta-feira (9) iniciou com atividades musicais para os alunos do Ninho do Saber Fabiana Oliveira Lucena, no Bairro das Indústrias. Dentro das apresentações, os professores de educação musical da Seção de Bandas da Sedec apresentam para as crianças a escuta, a apreciação, o lúdico e a contação de história com música.

O Ninho do Saber Fabiana Lucena atende a aproximadamente 120 crianças, dos 6 meses aos 3 anos e 11 meses. A diretora administrativa da unidade, Maria Neide, ficou encantada com esta atividade durante a Colônia de Férias. “Eu entrei nas salas e pude vivenciar o encantamento no olhar de cada criancinha. Os olhos delas brilhavam. Brincaram e interagiram bastante. Aqui também temos a piscina de bolinhas, piscina de lama, brincadeiras no pátio, no escorrego, são brincadeiras pedagógicas junto com as tias”, disse.

O grupo de professores de educação musical traz o som, o timbre, a história contada e cantada, para que possa também atrair a atenção das crianças e professores. “Esse trabalho é muito gratificante. Renova a vontade de estar trabalhando porque, além de lidar com crianças, a gente se torna criança novamente, trazendo a música de forma mais lúdica, alegre. A gente sai de manhã cedo com a vontade de trabalhar, com a vontade de estar nas unidades levando música, que é o que nós gostamos de fazer”, garantiu o diretor da Seção de Bandas da Sedec, Rômulo Albuquerque.

A Colônia de Férias é realizada pela Sedec, por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Educação Infantil (DEI).