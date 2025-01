Veneziano participa de ato do 8 de janeiro e Lula diz “a democracia ainda está viva”

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Posicionado como presidente interino do Senado no fatídico 8 de janeiro de 2022, o senador Veneziano (MDB) esteve na mesma posição nesta quarta-feira (8) na solenidade do Planalto que marcou dois anos dos atos antidemocráticos.

Veneziano lembrou o dia em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar justificar uma intervenção militar no Brasil.

Durante o evento, o presidente Lula assinou um decreto que cria prêmio Eunice Paiva de defesa da democracia, em homenagem a esposa do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. A jurista foi interpretada por Fernanda Torres no filme ‘Ainda Estou Aqui’.

A premiação será concedida pela Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do Observatório da Democracia do órgão.

No discurso, Lula parafraseou o título do filme de Walter Salles. “Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023”, disse o presidente.

Punição aos responsáveis

Lula reafirmou que os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 serão punidos, inclusive os suspeitos de um plano para matar o petista, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

“Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativas de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, vice-presidente da República e do presidente do tribunal superior eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência”, disse Lula.

Outras solenidades

Em uma cerimônia anterior, o presidente recebeu de volta 21 obras de arte e peças do acervo cultural do Palácio do Planalto, que haviam sido vandalizadas pelos invasores no dia 8 de janeiro de 2023, entre elas, um relógio suíço do século 18 que pertenceu a Dom João VI e a icônica pintura As Mulatas, de Di Cavalcanti.

Após a cerimônia no Salão Nobre do Planalto, Lula e as autoridades desceram a rampa do palácio para um ato na Praça dos Três Poderes, batizado de Abraço da Democracia, com a presença de populares e movimentos sociais.