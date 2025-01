Semhab se reúne com representante do Ministério das Cidades para avaliar projeto do Porto do Capim

Representantes da Prefeitura de João Pessoa estiveram reunidos, nesta quarta-feira (8), com uma equipe da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades para detalhar o projeto que irá requalificar o Porto do Capim, no Centro Histórico da Capital, contemplado com recursos do projeto Periferia Viva, do Governo Federal.

A intervenção pretende mudar a realidade dos moradores e de toda a área do Porto do Capim, com a realização de obras de infraestrutura, como pavimentação, saneamento, drenagem e abastecimento de água; construção e reforma de moradias e pontos comerciais, beneficiando de forma direta cerca de 600 famílias; bem como recuperar prédios históricos e construir pequenos portos para acesso a bacia do Rio Sanhauá. O investimento será de cerca de R$107 milhões, com contrapartida de R$7 milhões da Prefeitura de João Pessoa.

O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Habitação (Semhab) e contou com a presença de equipes das Secretarias de Planejamento (Seplan) e Infraestrutura (Seinfra), além da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP).

Socorro Gadelha, secretária de Habitação, ressaltou que a proposta da Prefeitura é resgatar o Centro Histórico de João Pessoa, contemplando a região onde fica a comunidade do Porto do Capim, no bairro do Varadouro.

“A nossa reunião foi bastante produtiva e a equipe da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades ficou muito satisfeita com as informações que receberam. Eles viram que a Prefeitura de João Pessoa está tratando o projeto do Porto do Capim como uma prioridade”, destacou.

Os engenheiros da Semhab, Maidir Rocha, Isabel Filipe e Manuela Prado, que acompanham o projeto desde a fase de elaboração, quando a proposta foi discutida com a comunidade, também estiveram presentes na reunião, que serviu para fazer uma avaliação da fase inicial para implantação do projeto. Com o início da execução, será possível ter referência para estudos básicos que podem ser utilizados para a elaboração de projetos paralelos, uma vez que todo o projeto do Porto do Capim será executado sem retirar as famílias da região.

“O projeto Periferia Viva tem como proposta melhorar as condições de vida nas periferias das cidades, com a urbanização de favelas, loteamentos informais, dotando de toda uma infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, com saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário, iluminação pública, recuperação ambiental, melhorias habitacionais com a construção e recuperação de moradias, reassentamento, regularização fundiária, tudo isso acompanhado por um trabalho social. Desta forma, estaremos promovendo uma intervenção urbanística que vai dar mais qualidade de vida para as famílias do Porto do Capim”, explicou Socorro Gadelha.