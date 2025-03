Guilherme revela que Gallo, hoje CEO do Botafogo-PB, tentou negociá-lo sem seu conhecimento

Artilheiro do Campeonato Paulista de 2025, com 10 gols em 13 partidas, Guilherme revelou que o Santos tentou negociá-lo sem sua ciência a partir do fim do ano passado. Em entrevista ao podcast “PodPah”, o atacante afirmou que se sentiu despejado do clube e apontou Alexandre Gallo, então diretor de futebol, e hoje CEO do Botafogo-PB, como responsável pelas tratativas.

A gente não vai falar quem, mas, para você e o torcedor saberem, houve uma troca de minutas de contrato para o Guilherme ser emprestado de novo. Os caras estavam se desfazendo de mim”, afirmou.

(Foto: Raul Baretta/Santos)

Segundo Guilherme, mesmo após uma temporada de destaque na Série B, o Santos avançou em conversas para emprestá-lo, trocando minutas de contrato sem que ele fosse consultado. O atacante destacou que as negociações ocorreram enquanto ele seguia no elenco, acreditando que fazia parte dos planos para 2025.

Já que eu não estou me sentindo valorizado dentro do clube… Existe muita gente que palpita na chegada e na saída de atleta. Eu não posso colocar no plural, mas existem pessoas que estavam lá dentro que queriam a minha saída”, comentou.

Alexandre Gallo, CEO do Botafogo-PB. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Alexandre Gallo foi desligado do Santos no início de janeiro, após um ano e cinco meses na função. Pouco mais de um mês depois, o executivo assumiu o cargo de CEO do Botafogo-PB, conduzindo o processo de transição do clube para Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

