Prefeito sorteia apartamentos do Residencial Hélio Miguel da Silva, que beneficia 80 famílias quilombolas de Paratibe

No Dia Nacional da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), o prefeito Cícero Lucena fez o sorteio das chaves dos 80 apartamentos do Residencial Hélio Miguel da Silva – o primeiro empreendimento habitacional vertical voltado para população quilombola do Brasil, em Paratibe, construído pela Prefeitura de João Pessoa, com recursos próprios. A solenidade, festiva e marcada pela emoção das mais de 300 pessoas beneficiadas, definiu o imóvel onde cada família vai residir a partir do próximo mês de dezembro.

O prefeito Cícero Lucena comemorou o ato lembrando da história junto às famílias, que há quatro anos residiam em um assentamento. O gestor também destacou que a Prefeitura aproveitou a mão de obra de moradores na construção do residencial, gerando emprego e renda, em um trabalho que está sendo reconhecido, pela segunda vez, na maior premiação da área de habitação do País, em Brasília.

“É uma feliz coincidência, estar nessa data comemorativa, no primeiro ano que essa data se tornou feriado nacional, cumprindo mais essa etapa importante na vida dessas famílias. Sempre estivemos próximos aqui dessa comunidade, até mesmo no período que eu tinha deixado a política. Importante destacar que o residencial preserva as raízes das famílias quilombolas, é acessível e oferece condições dignas de moradia. É um dia muito feliz”, comemorou o prefeito.

Durante o sorteio dos imóveis, ficou definido o bloco térreo para as famílias que tenham alguém com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção. “São dois tipos de sorteio, um sorteio do térreo e um sorteio das demais unidades. Importante destacar o trabalho social que fazemos aqui, junto as famílias, com associação dos quilombolas, de geração de emprego e renda, de trabalho com idosos e deficientes, com crianças, mas a geração de emprego e renda incluindo o artesanato, pintura e todo tipo de trabalhos bordados que eles fazem aqui”, destacou a secretária Municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha.

Entre as pessoas beneficiadas, a dona de casa Nercy Quirino disse que está realizando o sonho da vida, de morar com o seu esposo em um apartamento novo, sem custos e com condições de projetar uma vida nova. “Estou livre do aluguel, de não ter pra onde ir como era há quatro anos. A gente agradece todos os dias, mas a ficha começa a cair quando a gente sabe o número e o local da sua nova casa”, comemorou a moradora, que teve seu nome anunciado pelo prefeito.

Ednalda da Silva também agradeceu e descreveu o momento como “o dia mais feliz da vida”. “Tenho nem palavras para descrever tanta emoção. E fico feliz não só por mim, mas pelas outras famílias também. Só quem enfrentou o que enfrentamos sabe o que esse imóvel representa. Agradecer à Prefeitura e ao prefeito, que veio aqui quando não existia nada – só o nosso sonho”, afirmou a moradora.