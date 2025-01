Secretaria de Habitação inicia colônia de férias com oficina de vôlei para jovens dos residenciais

A Colônia de Férias realizada pela Secretaria de Habitação de João Pessoa (Semhab) começou, nesta terça-feira (7), com uma oficina de vôlei no Ginásio Neuza Brandão, no bairro do Bancários. Participaram da programação jovens que moram no Residencial Vista Alegre, construído pela Prefeitura no bairro Colinas do Sul. A atividade aconteceu em parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, explicou que a Colônia de Férias acontece todo ano no período do recesso escolar e ganhou uma atenção maior na gestão do prefeito Cícero Lucena, com a intersetorialidade entre as diversas secretarias municipais. “O prefeito entende que essas atividades esportivas ou recreativas promovem a integração entre os moradores dos residenciais e, ao mesmo tempo, ocupam o tempo livre dos jovens durante as férias escolares. Com isso, estamos promovendo uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas”, reforçou.

A atividade faz parte do Programa Pós-ocupacional executado pela equipe técnica e social da Semhab e seguem até o final do mês. Na programação tem oficinas de Jiu Jitsu, gincanas, torneio de futebol de mesa, torneio de futebol, torneio de pipas, funcional kids, ginástica olímpica, vôlei, atividades aquáticas e passeios. O encerramento será no dia 28, quando os integrantes da colônia vão assistir a uma sessão de cinema, em parceria com a Cinépolis.

Este ano vão participar da programação os moradores dos Residenciais Saturnino de Brito, Vista do Verde, Vista Alegre e Hélio Miguel da Silva – primeiro Residencial Quilombola do Brasil. “Preparamos uma vasta programação com atividades esportivas, passeios e recreação, em um trabalho que é coordenado pela Semhab, mas que vai ter a participação de outras secretarias. O objetivo é levar um serviço de qualidade para essas pessoas, proporcionando a elas uma experiência inesquecível. E temos certeza que essas férias vão ficar na lembrança desses jovens por muito tempo”, comentou Socorro Gadelha.

Oficina de vôlei – A primeira atividade da Colônia de Férias foi a oficina de vôlei no Ginásio Neuza Brandão, ministrada pela professora Giovana Oliveira, da equipe da Sejer. A profissional mostrou aos jovens do Residencial Vista Alegre os fundamentos da modalidade esportiva e, na sequência, a turma foi dividida em dois times para uma partida de vôlei.

“Tanto o vôlei de praia como o de quadra são modalidades esportivas que têm crescido muito no Brasil nos últimos anos, resultado do desempenho positivo dos atletas brasileiros em competições espalhadas pelo mundo. É preciso entender que com atividades como essa que estamos promovendo hoje, podemos descobrir novos talentos”, comentou o professor e personal Berg Senna, da equipe técnica e social da Semhab.