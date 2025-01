Elton John diz adeus com talento e dignidade

Foto/Divulgação/Disney +.

Elton John vai completar 78 anos no dia 25 de março. Em 2022, aos 75 anos, ele fez uma turnê de despedida dos palcos. Alegou que queria ter mais tempo para dedicar à família – o marido, David Furnish, e os dois filhos do casal, Zachary e Elijah.

A turnê intitulada Farewell Yellow Brick Road gerou dois filmes, o documentário Elton John: Never Too Late e o concert film Elton John: Farewell from Dodger Stadium. Ambos estão disponíveis na plataforma de streaming Disney +.

Ouvi Elton John antes que ele fosse Elton John, esse poderoso hitmaker do pop/rock britânico. Quando conheci os álbuns Elton John (o que tem Your Song), Tumbleed Connection e Madman Across the Water, ninguém imaginava o que estava por vir.

Nada indicava, nem aos ouvintes nem ao próprio artista, que esse cara nascido em Londres em 1947 logo se transformaria num gigante da música pop em escala planetária e que, assim, atravessaria cinco décadas convivendo com o sucesso.

Dirigido por R.J. Cutler, Elton John: Never Too Late dá conta da trajetória do compositor, que é um craque nas belas melodias e que, sem talento algum para escrever letras, encontrou en Bernie Taupin o parceiro ideal para o seu cancioneiro.

Elton John: Never Too Late não é um grande documentário, mas é correto e honesto. Aborda as questões cruciais da vida do artista, inclusive os hiatos na carreira provocados pelo consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas.

A fase anterior ao sucesso está muito bem contada no documentário. Quem sempre ouviu Elton John sabe o quanto aquele momento inicial produziu canções marcantes em ótimos discos, até que a balada Rocket Man conquistasse as paradas em 1972.

Uma sequência particularmente interessante é aquela que reconstitui a “canja” que John Lennon deu no show de Elton John no Madison Square Garden, em 1975.

O show em Nova York foi no Dia de Ação de Graças, John Lennon cantou três números, e aquela acabou sendo a última vez em que o beatle se apresentou ao vivo.

Elton John, em certa medida, é herdeiro da balada beatle, foi amigo de Lennon e, como convidado, participou do álbum Walls and Bridges, que John lançou em 1974.

Elton John: Never Too Late prepara o espectador para Elton John: Farewell from Dodger Stadium. O documentário pede que se veja o concert film.

Dirigido por Paul Dugdale, Elton John: Farewell from Dodger Stadium traz a íntegra do show realizado em Los Angeles no dia 20 de novembro de 2022. O Dodger Stadium é o mesmo onde, em 1975, Elton John se projetou para o estrelato mundial.

Paul Dugdale, o diretor, já havia trabalhado com os Rolling Stones, filmando os shows da banda no Hyde Park, Londres, em 2013, e em Havana, em 2016. É dele também Olé, Olé, Olé, atraente documentário sobre a turnê latinoamericana dos Stones em 2016.

Em Elton John: Farewell from Dodger Stadium, o que temos é uma extensa e eficiente apresentação de Elton John com sua banda, revisitando seus maiores sucessos e algumas canções que ainda poder se classificadas como B sides (Border Song, Levon).

Na plateia, há muita gente vestida à moda de Elton John. Mas a alegria do público contrasta com o que há de melancólico no concerto. Afinal, é um show de despedida.

Em Elton John: Never Too Late e Elton John: Farewell from Dodger Stadium, Elton John festeja os músicos com os quais trabalha há décadas (o guitarrista Davey Johnstone, o baterista Nigel Olsson, o percussionista Ray Cooper), põe o marido e os filhos no palco e sai de cena com talento e dignidade.