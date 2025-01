Semob-JP define operação especial de trânsito e transporte para o Festival Forró

Com o objetivo de garantir o ordenamento e a fluidez do tráfego de veículos e o acesso por transporte público durante os shows do Festival Forró Verão, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, no Busto de Tamandaré, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu a operação de trânsito e transporte que será executada nos sábados de janeiro e 1º de fevereiro, com início neste sábado (4), às 19h, com previsão de encerramento pela organização do evento às 2h da madrugada.

Trânsito – A partir das 6h da manhã, agentes de mobilidade vão isolar a Rua Índio Arabutan, proibindo o estacionamento de veículos, no trecho compreendido entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco, bem como a Avenida Cabo Branco, a partir do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius, para operações de carga e descarga dos veículos que transportam material para a realização do evento e abastecimento dos bares e quiosques.

O trecho da Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, será bloqueado, por conta das barracas que serão posicionadas na Avenida Almirante Tamandaré, a partir do Busto de Tamandaré até a Rua Helena Meira Lima.

Também haverá bloqueio no final da Avenida Epitácio Pessoa, sentido praia, obrigando os condutores que têm como destino a Avenida Cabo Branco fazerem um “looping”, entrando à esquerda na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, depois à direita na Rua José Augusto Trindade e, também à direita, na Avenida Antônio Lira, depois à esquerda na Rua índio Arabutan e, seguindo normalmente pela Avenida Cabo Branco.

Transporte – A Semob-JP também vai garantir transporte coletivo para quem pretender ir ao evento de ônibus. Para isso, a Diretoria de Transportes (Ditrans) determinou reforço às empresas nas linhas que passam no Busto de Tamandaré, a partir das 19h, sendo elas: 510 – Tambaú; 507 – Cabo Branco; Circulares – 1500 e 5100, que passarão excepcionalmente pela orla. Com o reforço, serão mais 60 viagens, realizadas por 15 veículos extras disponibilizados pelas empresas concessionárias.

O superintendente de Mobilidade, Expedito Leite Filho, destacou a importância do Festival Forró Verão para o turismo da cidade e o trabalho da Semob-JP para o sucesso do evento. “Esses eventos elevam João Pessoa a um nível diferenciado como cidade turística e atrativa. Por isso o nosso empenho em contribuir com trânsito seguro e transporte público. Serão 20 agentes de mobilidade no entorno do evento e ônibus reforçados”, disse o gestor de mobilidade.