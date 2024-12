Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação. Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação

Pensando em fazer uma viagem? João Pessoa é o terceiro lugar com maior aumento na procura entre destinos de todo o mundo, segundo relatório de tendências da Expedia e Booking.com. Com isso, o Jornal da Paraíba conversou com o agente de viagens Matheus Heleno que montou um roteiro com o que fazer em João Pessoa em 3 dias. Confira!

No relatório, que foi divulgado CNBC (Consumer News and Business Channel), um canal por assinatura da NBCUniversal dedicado a notícias de negócios, João Pessoa aparece na lista dos 10 destinos em alta, atrás apenas de Sanya, na China, e Trieste, na Itália.

O que fazer em João Pessoa em três dias

Dia 1 – João Pessoa

Manhã

Matheus indica começar o dia com um café da manhã reforçado no Mercado da Torre, onde você pode saborear pratos típicos da nossa região, como o cuscuz com carne de bode, e a macaxeira com carne de charque.

Depois, aproveite a manhã com um passeio até as Piscinas Naturais do Seixas ou Picãozinho, que são passeios de catamarã que partem da Praia de Tambaú na maré baixa e levam até as formações naturais de corais, proporcionando uma experiência única.

Tarde

Já na parte da tarde, explore o Mercado de Artesanato Paraibano e a Feirinha de Artesanato de Tambaú, dois locais perfeitos para conhecer um pouco da nossa cultura local e adquirir peças feitas por artesãos locais.

Em seguida, se dirija ao Parque da Lagoa, no centro da cidade, para iniciar uma caminhada histórica no coração da nossa cidade, visitando o Mosteiro de São Bento, a Academia Paraibana de Letras e o Centro Cultural São Francisco.

Museus de grande relevância na história da cidade e com visitação turística.

Noite

Para encerrar o dia com chave de ouro, visite o Largo de São Frei Pedro Gonçalves e contemple o pôr do sol no Hotel Globo, com uma vista deslumbrante para o Rio Sanhauá.

Centro Cultural São Francisco é uma ótima opção para visitar durante uma viagem em João Pessoa. Igreja São Francisco, Centro Histórico de João Pessoa. (Foto: Cácio Murilo/ MTur/ Acervo)

Dia 2 – Cabedelo

Manhã

No segundo dia, Matheus recomenda explorar o município de Cabedelo, a cidade portuária da nossa região metropolitana. Pela manhã, embarque em um passeio para a Ilha de Areia Vermelha, um banco de areia que surge durante a maré baixa e oferece um cenário paradisíaco, em meio ao silêncio das águas calmas.

Após o passeio, almoce em um dos restaurantes à beira-mar, como na Praia do Poço ou em Camboinha, ambos conhecidos por sua culinária à base de frutos do mar.

Tarde

À tarde, visite a histórica Fortaleza de Santa Catarina, uma edificação da época do Brasil Colonial que guarda memórias e uma bela vista da foz do Rio Paraíba.

Noite

Para encerrar o dia, vá até a famosa Praia do Jacaré e aprecie o pôr do sol ao som do Bolero de Ravel tocado por Jurandy do Sax, tradição local que se repete todos os dias há mais de 24 anos.

Fortaleza de Santa Catarina, uma edificação da época do Brasil Colonial que guarda memórias e uma bela vista da foz do Rio Paraíba.. Felipe Gesteira/ArquivoJP

Dia 3 – Conde (Jacumã)

Manhã

A indicação para o terceiro dia, é a de explorar o litoral do Conde, cidade metropolitana conhecida por suas praias e falésias deslumbrantes. Comece o dia visitando a Praia de Coqueirinho, onde você pode aproveitar o mar de águas mornas, e fazer um passeio de buggy ou quadriciclo pelas falésias, com vistas incríveis da região nos mirantes Dedo de Deus e Castelo da Princesa.

Tarde

Na parte da tarde, visite a Praia de Tambaba, famosa pelo naturismo, e também pelo Shopping Rural Doces Tambaba, um atrativo turístico situado em uma comunidade que se uniu e organizou um espaço com lojinhas de artesanato, fábrica de doces, e produção de cachaças artesanais.

Noite

Para finalizar a viagem, visite a Praia de Tabatinga, que oferece um ambiente mais reservado e tranquilo, no encontro do rio com o mar.