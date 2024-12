com Thiaguinho, clube divulga lista de inscritos para o Carioca 2025

Com a presença do atacante Thiaguinho, ex-Treze, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o time alternativo que vai começar a disputa do Campeonato Carioca 2025. Ou seja, o jogador vai voltar ao Amigão no dia 16 de janeiro, quando o Fla enfrentará o Madureira pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

Lorran e Thiaguinho estão inscritos no time alternativo do Flamengo para iniciar o Carioca 2025. (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Assim como em 2024, o Flamengo vai iniciar o estadual com um time alternativo, isso porque o elenco principal vai estar em Orlando na pré-temporada. Ou seja, Filipe Luis e os seus comandados não estarão em Campina Grande no jogo contra o Madureira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

Thiaguinho, ex-Treze, estará com o Flamengo em Campina Grande

O time do Flamengo terá jovens da base e alguns nomes do time principal que não deverão ser aproveitados ao longo do ano, como o caso do próprio Thiaguinho e do experiente Carlinhos, destaque no Carioca de 2024 com o Nova Iguaçu.

Durante o período emprestado ao Treze, Thiaguinho brilhou e marcou 14 gols em 30 jogos disputados. A partida entre Madureira e Flamengo, em janeiro, vai marcar o retorno do jogador a Campina Grande.

Outro nome inscrito é o do jovem Lorran, meia que foi utilizado pelo técnico Tite ao longo da última temporada.

O Flamengo é o atual campeão carioca. Lembrando que o clube jogou no Estádio Almeidão, em João Pessoa, neste ano. Foi no empate com o Nova Iguaçu, com direito a Thiaguinho marcando pelo Rubro-Negro. Aquela partida foi o maior público pagante da temporada em solo paraibano.

Veja a lista de inscritos do Flamengo para iniciar o Campeonato Carioca 2025:

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007);

Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007); Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006);

Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006); Zagueiros: Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006);

Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006); Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005);

José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005); Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005).

Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005). Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006);

Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006); Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).

