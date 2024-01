Cícero Lucena apresenta programação das prévias e Carnaval de João Pessoa, que valoriza artistas locais e reúne atrações nacionais

A folia vai tomar conta de João Pessoa a partir do próximo dia 12, com desfiles de blocos no Centro Histórico e bairros, abrindo as prévias carnavalescas da Capital. A festa se estende até o dia 12 de fevereiro, com as atrações do Folia de Rua e Carnaval Tradição, cuja programação completa foi apresentada pelo prefeito Cícero Lucena, nesta sexta-feira (5), no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Destaque para shows de nomes como Alceu Valença, Bell Marques, Netinho, Xand Avião, Chico César, entre outros.

Ao longo de 31 dias, a população de João Pessoa e turistas poderão cair na folia com blocos puxados por trio elétricos, escolas de samba, ala ursas, orquestras de frevo, tribos indígenas, além de artistas locais e nacionais, ocupando todo território da Capital. Depois da abertura, as prévias carnavalescas acontecem até o dia 28 no Centro Histórico e bairros da cidade. A partir do dia 1° de fevereiro, até o dia 9, a festa ganha o circuito Via Folia, em um trecho da Epitácio Pessoa. Já o Carnaval Tradição, encerra a programação entre os dias 10 e 11, na Avenida Beira Rio. Confira toda programação: joaopessoa.pb.gov.br/destaques/carnaval2024.

“Toda a programação foi construída de forma democrática, ouvindo todas as pessoas com experiências, associações, a representação da cultura de João Pessoa nesse período carnavalesco, e com novidades que considero fundamentais. Nós passamos a ocupar todo o território da cidade de João Pessoa, levando a nossa cultura para se apresentar em vários bairros, mantendo os blocos de tradição no mesmo perfil, no mesmo modelo dos anos anteriores, dando melhor estrutura e melhor condição para que eles possam aproveitar a noite dos seus eventos. Como também a nova Via Folia, de forma organizada e com segurança”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, disse que a apresentação do Carnaval da Capital é fruto de um planejamento de três meses, construída em cima de um diálogo com todas as representações e segmentos que fazem parte da festa. “Com a associação das Ala ursas, a liga das escolas de samba, com a associação Folia de Rua, agora com o Comitê Via Folia, que é um fator novo na nossa comunidade do Carnaval, de maneira que a gente pode construir uma programação bem dinâmica, eclética que valorize a diversidade, a multiplicidade de culturas do nosso Carnaval” afirmou.

Via Folia – O circuito está mais moderno e com mais estrutura para oferecer as melhores condições aos foliões. O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, fez a apresentação do projeto, que terá três pórticos, um no início, outro na Avenida Tito Silva e outro no final da Epitácio. Portais de acesso e tendas ao longo do percurso, camarotes, além de barricadas de segurança, com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial. Essa estrutura será bancada com recursos do investimento privado, sem despesas para a Prefeitura.

Representação – A apresentação da programação do Carnaval de João Pessoa contou com representantes de todos os segmentos, que elogiaram as medidas e as atrações anunciadas. O mestre Fubá, que além de puxador do bloco Muriçocas do Miramar, também é presidente do Comitê Via Folia, disse que as prévias carnavalescas de João Pessoa estão entre as maiores do mundo. Ele destacou a segurança, decoração e estrutura oferecidas aos foliões – medidas que estão dando um salto de qualidade na festa.

“É um grande diferencial, esse ano nós estamos qualificando a Avenida Epitácio Pessoa, a Via Folia, onde terá monitoramento através de câmeras, onde haverá barricadas para dar segurança e qualificar o turista e o folião, e afortunadamente um novo camarote, que será armado. Também voltará a avenida a decoração, que há muito tempo não se faz. Então, é um grande diferencial desse projeto, desse novo projeto, onde a gente quer abraçar e qualificar a festa com maior harmonia”, afirmou.

Edson Pessoa, presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, disse que o Carnaval Tradição vai ter uma nova roupagem, proporcionada pelos detalhes que a Prefeitura está propiciando. “O prefeito cuidou pessoalmente dos detalhes, conversando com todos. Vocês vão ter surpresa esse ano. Com a organização, gerando emprego, dando um resultado positivo do investimento”, projetou.