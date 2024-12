Cícero Lucena destaca importância do Natal de Luz, que reuniu milhares de pessoas na Orla

O prefeito Cícero Lucena destacou a importância do Natal de Luz, evento realizado pelo terceiro ano consecutivo na Orla de João Pessoa. As areias das praias de Tambaú e Cabo Branco receberam uma verdadeira multidão, na noite desta quinta-feira (26), durante a celebração do Padre Nilson Nunes e convidados como os cantores Dunga, Ivaldo Dias e Diego Fernandes. O momento de renovação da fé fez parte da programação de fim de ano organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

“Essa é uma noite muito especial, porque nós estamos recebendo convidados a nível nacional, com transmissão também nacional. É João Pessoa vivendo esse momento muito especial que nós só temos que agradecer a Deus e a todos que colaboram para que João Pessoa cada vez mais se consolide como um destino que quem não conhece quer conhecer, quem conhece quer voltar e muitos que voltam querem morar. Então, cabe a nós alimentar essa alegria, essa festa e fazer com que ela seja cada vez mais bela”, destacou Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra também fez questão de participar do evento e ressaltou que a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado estão trabalhando juntos na realização das festas de final de ano na Capital. “Eu tenho certeza que essa parceria entre Governo e Prefeitura só quem ganha com isso é a população de João Pessoa. Hoje, nossa Capital é uma das cidades mais procuradas do mundo. E eu tenho uma alegria muito grande em poder fazer parte dessa gestão, que vem humanizando cada vez mais os eventos e trazendo a população para perto do poder público”, afirmou.

“A gente conta com o apoio incondicional do querido prefeito Cícero Lucena, que é um homem católico, religioso, e também através da Funjope, coordenada através do Marcus Alves, que não mede esforços para ter a melhor estrutura. Então, montamos esse belo show, com uma grande produção, com o palco que ficou lindo e a gente agradece essa parceria com a Prefeitura de João Pessoa, Governo do Estado e diversas autoridades e com todo esse povo de Deus que veio para agradecer e louvar”, disse o Padre Nilson Nunes.

A celebração – Um grande show foi realizado no palco montado nas areias da Praia de Cabo Branco. Músicas como ‘Meu Mestre’, ‘Luz do Meu Viver’ e ‘Sou um Milagre’ foram entoadas com o grande coro. Além disso, muitas orações e pedidos de bênçãos um dia após o Natal, onde é celebrado o nascimento de Jesus Cristo.

Durante o Natal de Luz, também houve a acolhida da Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno, vinda de Trindade, em Goiás, que foi trazida pelo Reitor Padre Marco Aurélio. A imagem permanece em João Pessoa até o próximo domingo (29), para uma Missa no Santuário Mãe Rainha, com transmissão simultânea, ao vivo, pela Rede Vida e TV Pai Eterno.

Milhares de famílias lotaram as areias e a calçadinha das praias de Tambaú e Cabo Branco. O autônomo Sandro Germano ficou sabendo do evento pelo perfil da Prefeitura de João Pessoa no Instagram e fez questão de acompanhar. “Trouxe a família toda. Minha esposa, eu e nosso filho pequeno. É um evento muito bom porque é tranquilo e muito bonito. Assim que vimos no perfil da prefeitura no Instagram, combinamos pra vir acompanhar.

Outros eventos – A programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa segue e, neste sábado, o palco montado no Busto de Tamandaré recebe as bandas Funkeria, Pagode do Meu Agrado e Banda Tracundum. Já no dia 31, cinco bandas animam o Réveillon da Capital, a partir das 20h: Desejo de Menina, Cheiro de Amor, Danieze Santiago, No Sigilo, Dj André Loyola e Dj Cris L. Já em janeiro, é a vez da segunda edição do Forró Verão.

“No Réveillon, a gente terá oito minutos de queima de fogos silenciosos e tenho certeza que será uma grande festa. E a festa se estende até o final de janeiro, onde todos os sábados teremos grandes nomes do nosso forró. A gente reuniu um time de grandes músicos e esse ano temos certeza que também será um grande sucesso, com um público estimado em 300 mil pessoas por noite”, revelou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.