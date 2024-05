PALPITES Junior Barranquilla x Botafogo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (29/05), ESCALAÇÕES

O jogo entre Junior Barranquilla x Botafogo acontece Hoje (28/05) às 19 hs. O mandante da partida Junior QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Prévia: Atletico Junior vs. Botafogo – Decisão na Copa Libertadores

Na reta final da fase de grupos da Copa Libertadores, todas as atenções estarão voltadas para o Estadio Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, onde o Atletico Junior enfrentará o Botafogo em um duelo decisivo no dia 28 de maio de 2024, às 23h no horário do Reino Unido. Ambas as equipes estão empatadas na classificação do Grupo D, disputando a liderança já garantidas na fase de mata-mata.

Análise da Partida

O Atletico Junior tem sido uma força formidável na edição deste ano do torneio, permanecendo invicto com duas vitórias e três empates. Esse desempenho sólido coloca a equipe na liderança do grupo, principalmente devido ao saldo de gols superior ao do Botafogo. Um empate nesta partida garantiria a primeira colocação, estendendo a invencibilidade dos colombianos na Libertadores para dez jogos em duas edições.

Por outro lado, o Botafogo teve uma recuperação notável. Após um início instável com duas derrotas consecutivas, a equipe se recuperou com três vitórias seguidas, incluindo um crucial triunfo por 1-0 sobre o Universitario na última rodada. Essa ressurreição sob o comando do novo técnico Artur Jorge revitalizou o time, tornando-os sérios candidatos à liderança do Grupo D.

Notícias das Equipes

**Atletico Junior:** O time colombiano estará sem o terceiro goleiro Sebastian Araujo, que se recupera de uma hérnia de disco. No entanto, o atacante Marco Perez e o ponta Jose Enamorado retornam de suspensões na Primera A. O veterano atacante Carlos Bacca, que tem estado em ótima forma com três gols e uma assistência no torneio, será crucial para o poder ofensivo da equipe.

**Botafogo:** A equipe brasileira enfrenta uma crise de lesões mais significativa, com a ausência de vários jogadores-chave, incluindo Jeffinho, que marcou o gol da vitória contra o Universitario, mas agora está fora com uma lesão na coxa. Outros desfalques incluem Rafael, Fernando Marcal, Pablo, Tiquinho Soares e Matheus Nascimento. Apesar dessas baixas, os atacantes Jefferson Savarino e Luiz Henrique serão essenciais no esquema tático, apoiando o artilheiro Junior Santos, que já marcou nove gols na Libertadores 2024.

Possíveis Escalações

**Atletico Junior:** Mele; Pacheco, Olivera, Pena, Fuentes; Enamorado, Moreno, Cantillo, Chara; Bacca, Perez

**Botafogo:** Victor; Ponte, Halter, Bastos, Hugo; Freitas, Barbosa; Henrique, Tche Tche, Savarino; Santos

Prognóstico

A chegada de Artur Jorge desencadeou uma séria reviravolta nas fortunas do Botafogo, que possui o centroavante mais prolífico do torneio, Santos, e tem demonstrado uma forma impressionante tanto domesticamente quanto continentalmente. O Atletico Junior tende a manter seus jogos equilibrados no Grupo D e provavelmente seguirá essa tendência aqui, mas o Botafogo deve celebrar uma vitória apertada ao final, garantindo a liderança do grupo às custas dos anfitriões.

