Virgens de Tambaú prometem arrastar multidão com irreverência e show de Leo Santana e grandes nomes da música

As Virgens de Tambaú desfilam neste domingo (23), a partir das 16h, trazendo irreverência, alegria e muita descontração para a Via Folia. Com a expectativa de superar o público do ano passado, em que levou 600 mil pessoas para a Avenida Epitácio Pessoa, o evento vai contar com um time de peso na apresentação, com Léo Santana, Filipe Santos, Myra Maya, Gracinha Telles e entre outros.

“Se tem um dia que João Pessoa ferve de alegria, esse dia é o das Virgens de Tambaú. A cada edição, o bloco cresce mais e se consolida como a maior prévia carnavalesca do Brasil. Então, pode separar sua fantasia, chamar os amigos e se preparar para uma festa incrível”, comenta o presidente do bloco, Iago Carneiro.

Segundo ele, a organização está com tudo pronto para fazer uma edição inesquecível. “A grande novidade deste ano é a presença de Léo Santana como atração principal, garantindo muita dança e coreografias para o público. Além disso, tem muita gente boa na programação, para não deixar ninguém parado. Vai ter muito axé, forró e aquela mistura boa que só As Virgens proporcionam”, garante Iago Carneiro.

A principal irreverência das Virgens de Tambaú está nas fantasias dos foliões. Homens que vestem roupas de mulheres, num ritual de inversão de gêneros. A essência da festa é exatamente a liberdade de brincar carnaval sem preconceitos.

O animador cultural Eli Cadilson, mais conhecido como Palhaço Pepe, passa o ano inteiro planejando a fantasia que vai usar nas Virgens de Tambaú. Ele conta com o auxílio de um amigo para desenhar o figurino, duas costureiras para executar o trabalho e uma maquiadora para finalizar a caracterização.

“A minha história com as Virgens é muito antiga. Então, esse momento de pensar a fantasia é muito especial. Teve ano que me caracterizei de artistas como Xuxa, Joelma, Gaby Amarantos… Ela inclusive pediu a fantasia depois. Este ano vou de rainha do arco íris. Vai ter muito brilho e glamour”, revela Palhaço Pepe.

A concentração das Virgens é a partir das 16h, na Via Folia – Avenida Epitácio Pessoa. E, a partir das 17h, os trios elétricos começam a descer a avenida sentido Busto de Tamandaré.

Entre as atrações deste ano estão Léo Santana, Filipe Santos, Myra Maya, Gracinha Telles e Jairo Madruga, Banda Megaxé, Forró Pegado, Os Tralhas, Dodô Pressão, Arthur Queiroz e Banda Abala, Arthuzinho Batedeira.

História – As Virgens de Tambaú nasceram a partir de um grupo de amigos que jogavam voleibol em João Pessoa. Por muitos anos, na época do Carnaval, eles viajavam para Olinda, em Pernambuco, para brincar no bloco As Virgens do Bairro Novo. Um certo ano, eles desistiram de ir e resolveram sair desfilando pelas ruas da Capital paraibana vestidos com roupas de mulheres.

O bloco mudou de endereço muitas vezes até se consolidar nessa festa gigantesca que é hoje. “Saímos do Bessa, de Manaíra, do Cabo Branco, da Beira Rio até chegarmos à Avenida Epitácio Pessoa, desfilando dentro das Muriçocas do Miramar. Sérgio Carneiro foi o primeiro dirigente das Virgens, tendo Euclides Menezes e eu como parceiros na empreitada”, conta Zeba Lyra, um dos diretores e fundadores das Virgens de Tambaú.

Sérgio Carneiro morreu em 2022. E, após 37 anos à frente das Virgens, Zeba Lyra e Euclides Menezes passam o bastão da organização do bloco para uma diretoria jovem e cheia de energia para levar o barco adiante. Zeba Lyra afirma que a relação dele com as Virgens de Tambaú é familiar, num amor pleno e eterno.

“Desde a sua criação, nosso bloco comemora a grande irreverência do Carnaval, quando ainda se chamava ‘Entrudo’ – os homens que se vestiam de mulher, como um momento de atrevimento. E a cidade de João Pessoa abraçou nossa festa. Somos o maior bloco de rua da Paraíba, reunindo 600 mil pessoas, 10 trios elétricos, tendo, no mínimo, nove trios com artistas da terra”, destaca Zeba Lyra.