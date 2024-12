Basquete Unifacisa fica fora da Copa Super 8 de 2025

O primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim e foram definidos os classificados e os confrontos da Copa Super 8, torneio que acontece no início do ano e dá vaga na Champions League das Américas. Depois de fazer história em 2024, sendo vice-campeão da competição, o Basquete Unifacisa não conseguiu a classificação.

O primeiro turno do Jacaré no NBB foi muito instável. Teve mudança de comando técnico, com a saída de Rodrigo Galego e a chegada de Pablo Costa, um time se reorganizando com a competição em andamento, e altos e baixos na sequência dos jogos. Todos esses fatores fizeram com que o Jack ficasse fora do Super 8, terminando essa primeira metade do campeonato na 11ª colocação.

Mas não é o fim do mundo. Na temporada 2022/2023 o Jacaré também passou por algo parecido, com instabilidade no início da competição, não se classificando para o Super 8, mas conseguiu uma grande arrancada e sequência de vitórias no segundo turno.

Nos playoffs daquele ciclo, o time chegou às quartas de final fazendo jogos emocionantes, inclusive, tirando uma invencibilidade do Franca de 42 jogos, vencendo em pleno Pedrocão lotado.

O time vira a chave e começa o segundo turno do NBB já nesta sexta-feira (27), enfrentando o União Corinthians, fora de casa.

Confrontos do Super 8 2024/25

Minas (1º) x São Paulo (8º)

Flamengo (2º) x Vasco (7º)

Franca (3º) x Pinheiros (6º)

Brasília (4º) x União Corinthians (5º)

